Космическая бомбардировка Земли: каковы шансы человека погибнуть от обломков спутников

Космический мусор стал большой проблемой астрономов в последние десятилетия, засорив всю орбиту Земли. От прилета его обломков также страдают и люди внизу. Однако у статистики есть свои утверждения по поводу шансов их падения нам на голову.

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Огненная полоса в небе, горящий металлический осколок, падающий на землю — подобные сцены нагнетают в людях страх того, что однажды космический мусор может налететь на ничего не подозревающую жертву. Поскольку на орбите Земли вращаются тысячи спутников и каждый год запускается еще больше, может показаться, что падение космического мусора кому-то на голову — лишь вопрос времени. О том насколько реальна эта опасность пишет BBC Science Focus.

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Несмотря на то, что частицы космического мусора иногда возвращаются на Землю, подавляющее большинство из них сгорает в атмосфере, не долетев до земли. Даже крупные объекты, такие как отработавшие ступени ракет, редко причиняют вред людям и даже строениям, хотя в последнее время такие случаи происходили.

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За последние 50 лет NASA зафиксировало в среднем одно падение космического мусора на Землю в день, но подтвержденных случаев гибели или серьезных травм в результате этих инцидентов не было.

Для сравнения, авиакатастрофы случаются гораздо чаще. В среднем ежедневно происходит не менее трех авиакатастроф, в большинстве случаев с участием небольших некоммерческих самолетов. Несмотря на это, несчастные случаи со смертельным исходом в результате падения самолетов все еще относительно редки, а вероятность столкновения с космическим мусором еще ниже.

В отличие от самолета, который обычно остается целым до столкновения и может нести топливо, космический мусор обычно состоит из небольших, легких фрагментов, таких как обломки или куски углепластиковых панелей. Высота падения мусора не оказывает существенного влияния на ущерб, который он может нанести. Объекты, падающие с высоты 300 км, достигают своей конечной скорости задолго до столкновения, что делает их не более опасными, чем обломки, падающие с высоты 10 км.

Кроме того, если самолеты сосредоточены над населенными пунктами, то космический мусор беспорядочно разбросан по всей планете. Если бы все население Земли равномерно рассеялось, оно покрыло бы всего 0,0002 процента поверхности Земли, а это значит, что даже если бы каждый обломок космического мусора был смертоносным, он все равно промахивался бы в 99,9998 процента случаев.

Это подводит нас к тому, что, по статистике, один человек имеет шанс погибнуть каждые 1 300 лет от подобного происшествия. В перспективе даже угроза от столкновения планеты с астероидами, хотя и минимальная, все же выше, чем от падения космического мусора. Центр NASA по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), активно следит за тысячами астероидов, чтобы оценить потенциальные риски. Хотя столкновения крупных тел происходят крайне редко, постоянные исследования позволяют заблаговременно выявлять любые потенциальные угрозы для нашей планеты.

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