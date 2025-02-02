Космічне бомбардування Землі: які шанси людини загинути від уламків супутників

Космічне сміття стало великою проблемою астрономів в останні десятиліття, засмітивши всю орбіту Землі. Від прильоту його уламків також страждають і люди внизу. Однак у статистики є свої твердження з приводу шансів їх падіння нам на голову.

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Вогняна смуга в небі, палаючий металевий осколок, що падає на землю, — подібні сцени нагнітають у людях страх перед тим, що одного разу космічне сміття може налетіти на жертву, яка нічого не підозрює. Оскільки на орбіті Землі обертаються тисячі супутників і щороку запускається ще більше, може здатися, що падіння космічного сміття комусь на голову — лише питання часу. Про те наскільки реальна ця небезпека пише BBC Science Focus.

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Незважаючи на те, що частинки космічного сміття іноді повертаються на Землю, переважна більшість із них згорає в атмосфері, не долетівши до землі. Навіть великі об'єкти, такі як відпрацьовані ступені ракет, рідко завдають шкоди людям і навіть будівлям, хоча останнім часом такі випадки траплялися.

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За останні 50 років NASA зафіксувало в середньому одне падіння космічного сміття на Землю на день, але підтверджених випадків загибелі або серйозних травм унаслідок цих інцидентів не було.

Для порівняння, авіакатастрофи трапляються набагато частіше. У середньому щодня відбувається щонайменше три авіакатастрофи, у більшості випадків за участю невеликих некомерційних літаків. Незважаючи на це, нещасні випадки зі смертельними наслідками внаслідок падіння літаків все ще відносно рідкісні, а ймовірність зіткнення з космічним сміттям ще нижча.

На відміну від літака, який зазвичай залишається цілим до зіткнення і може нести паливо, космічне сміття зазвичай складається з невеликих, легких фрагментів, таких як уламки або шматки вуглепластикових панелей. Висота падіння сміття не чинить істотного впливу на шкоду, яку воно може завдати. Об'єкти, що падають з висоти 300 км, досягають своєї кінцевої швидкості задовго до зіткнення, що робить їх не небезпечнішими, ніж уламки, що падають з висоти 10 км.

Крім того, якщо літаки зосереджені над населеними пунктами, то космічне сміття безладно розкидане по всій планеті. Якби все населення Землі рівномірно розсіялося, воно вкрило б лише 0,0002 відсотка поверхні Землі, а це значить, що навіть якби кожен уламок космічного сміття був смертоносним, він все одно промахувався б у 99,9998 відсотка випадків.

Це підводить нас до того, що, за статистикою, одна людина має шанс загинути кожні 1 300 років від подібної події. У перспективі навіть загроза від зіткнення планети з астероїдами, хоча й мінімальна, все ж вища, ніж від падіння космічного сміття. Центр NASA з вивчення об'єктів, що зближуються із Землею (CNEOS), активно стежить за тисячами астероїдів, щоб оцінити потенційні ризики. Хоча зіткнення великих тіл відбуваються вкрай рідко, постійні дослідження дають змогу завчасно виявляти будь-які потенційні загрози для нашої планети.

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