Величезний шматок льоду впав з неба і пробив дах будинку у Флориді (фото)

Подібні випадки не рідкісні. Зараз Федеральне управління цивільної авіації з'ясовує, чи міг лід впасти з літака, що пролітав повз.

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Федеральне управління цивільної авіації розслідує інцидент, пов'язаний із падінням із неба великого шматка льоду на будинок у Палм-Кост у Флориді, США. Про це повідомляє видання PEOPLE.

Як зазначається, у понеділок, 3 лютого, місцева пожежна служба отримала повідомлення про великий шматок льоду, що падає з неба. Той, хто телефонував, розповів про кілька шматків льоду, розкиданих проїжджою частиною, один із яких влучив у будинок сусіда.

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Прибувши на місце події, рятувальники виявили дірку в металевому даху та фракції льоду, що проникли в житлові приміщення будинку. Щоб захистити майно, пожежна служба накрила пошкоджений дах брезентом. Про постраждалих унаслідок інциденту не повідомлялося.

Після цього про подію було повідомлено Федеральне управління цивільної авіації, яке з'ясовує, чи міг шматок льоду випасти з літака, що пролітав над будинком, залишивши зяючу дірку в даху. Коли агентство отримує повідомлення про подібні інциденти, воно намагається ідентифікувати повітряні судна, які можуть бути потенційно причетними до таких випадків. Як зазначається, вода може витікати й утворювати лід на зовнішній стороні літака. У міру зниження апарата і підвищення температури, лід може підтанути і відвалитися від корпусу.

PEOPLE зазначає, що подібні випадки досить часто трапляються у США. Приміром, 1 січня 2024 року шматок льоду "розміром із кавун" пробив дах будинку подружньої пари в Каліфорнії. Подружжя подало кілька позовів на авіакомпанію JetBlue, звинувачуючи її в недбалості та незаконному проникненні на чужу територію. Пара вимагала 360 000 доларів за шкоду майну, 40 000 доларів за медичні витрати, 300 000 доларів за емоційний збиток і 300 000 доларів за біль, страждання і незручності.

Схожий інцидент стався з родиною з Нью-Джерсі в червні 2024 року. Пол Гомес із Патерсона розповів, що брила льоду проламала дах його будинку вночі, і приземлилася менш ніж за 3,5 метри від того місця, де він і його сім'я сиділи. Брила льоду могла бути біовідходами з літака. Сім'я подала позов до Федерального управління цивільної авіації. Збиток виявився настільки серйозним, що будинку потрібен повністю новий дах.

Нагадаємо, рейс авіакомпанії United Airlines з Г'юстона до Нью-Йорка відклали через повідомлення про несправність повітряного судна. Одна з пасажирок зняла на камеру телефону, як двигун Airbus A320, що стоїть в аеропорту, починає горіти.

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