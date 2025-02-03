"О боже, вытащите нас": пассажирка сняла на телефон, как горит двигатель ее самолета (фото)

В сети опубликовали жуткие кадры, на которых можно увидеть перепуганных пассажиров. Одна женщина, заслоняя рот рукой, указывает на крыло, из которого вырывается пламя.

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Рейс авиакомпании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк (США) отложили из-за сообщения о неисправности воздушного судна. Одна из пассажирок сняла на камеру телефона, как двигатель Airbus A320 начинает гореть. Это произошло в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне (штат Техас), сообщает в официальном заявлении Федеральная авиационная администрация (FAA).

Американский телеканал "Fox 26" позже опубликовал жуткие кадры, на которых можно увидеть испуганных пассажиров в салоне. Они кричат: "Боже мой! Пожалуйста, вытащите нас отсюда!". Одна женщина, закрывая рукой рот, указывает на крыло, из которого вырывается пламя.

Всех путешественников немедленно эвакуировали с помощью надувной горки и лестницы. Сначала они выбежали на взлетно-посадочную полосу, а затем доехали в терминал на автобусах.

Эвакуация пассажиров Фото: X (Twitter)

Сообщается, что взлет самолета прервали в 8:30 утра по местному времени в воскресенье, 2 февраля. На борту на момент инцидента находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал. Люди вылетели другим самолетом в нью-йоркский аэропорт Ла-Гуардия в 12:30. Причина пожара пока не известна.

Напомним, ранее американка Джесси летела из международного аэропорта Ламберт-Сент-Луис в Миссури в международный аэропорт Лос-Анджелеса в Калифорнии рейсом авиакомпании Southwest Airlines. В какой-то момент женщина услышала объявление о задержке ее рейса из-за четырех опаздывающих пассажиров. Свою реакцию на это она сняла на видео, которое позже завирусилось в TikTok.

А вот бортпроводницам авиакомпании Fiji Airways пришлось заклеить рот пассажирке в состоянии алкогольного опьянения после того, как она во время полета выразила вульгарные и расистские фразы.