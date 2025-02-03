"О боже, витягніть нас": пасажирка зняла на телефон, як горить двигун її літака (фото)

У мережі опублікували моторошні кадри, на яких можна побачити переляканих пасажирів. Одна жінка, затуляючи рукою рот, вказує на крило, з якого виривається полум'я.

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Рейс авіакомпанії United Airlines з Х'юстона до Нью-Йорка (США) відклали через повідомлення про несправність повітряного судна. Одна з пасажирок зняла на камеру телефона, як двигун Airbus A320 починає горіти. Це сталося в аеропорту імені Джорджа Буша в Х'юстоні (штат Техас), повідомляє в офіційній заяві Федеральна авіаційна адміністрація (FAA).

Американський телеканал "Fox 26" пізніше опублікував моторошні кадри, на яких можна побачити переляканих пасажирів у салоні. Вони кричать: "Боже мій! Будь ласка, вивезіть нас звідси!". Одна жінка, затуляючи рукою рот, вказує на крило, з якого виривається полум'я.

Усіх мандрівників негайно евакуювали за допомогою надувної гірки та сходів. Спершу вони вибігли на злітно-посадкову смугу, а потім доїхали у термінал на автобусах.

Евакуація пасажирів Фото: X (Twitter)

Повідомляється, що зліт літака перервали о 8:30 ранку за місцевим часом в неділю, 2 лютого. На борту на момент інциденту перебували 104 пасажири й п'ять членів екіпажу. Ніхто з них не постраждав. Люди вилетіли іншим літаком до нью-йоркського аеропорту Ла-Гуардія о 12:30. Причина пожежі поки що не відома.

Нагадаємо, раніше американка Джессі летіла з міжнародного аеропорту Ламберт-Сент-Луїс в Міссурі до міжнародного аеропорту Лос-Анджелеса у Каліфорнії рейсом авіакомпанії Southwest Airlines. У якийсь момент жінка почула оголошення про затримку її рейсу через чотирьох пасажирів, які запізнюються. Свою реакцію на це вона зняла на відео, яке пізніше завірусилось у TikTok.

А от бортпровідницям авіакомпанії Fiji Airways довелось заклеїти рот пасажирці в стані алкогольного сп’яніння після того, як вона під час польоту висловила вульгарні та расистські фрази.