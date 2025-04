Пенсионерку случайно закрыли в супермаркете на ночь: она там времени не теряла

Пожилая женщина, которую случайно закрыли в супермаркете на всю ночь, воспользовалась ситуацией: пила алкоголь, курила и набрала товаров на четырехзначную сумму. Инцидент произошел в баварском городке Вольфратсхаузен, расположенном примерно в 35 км к юго-западу от Мюнхена, Германия.

Об обстоятельствах курьезного случая пишет немецкий таблоид Bild.

Сотрудники супермаркета сделали неожиданное открытие утром во вторник, 1 апреля, когда открыли магазин. Внутри торгового зала была 73-летняя пенсионерка, которая провела там всю ночь.

Ночные развлечения за чужой счет

Вызванные на место происшествия полицейские были поражены масштабом "развлечений", которые женщина устроила между закрытием и открытием магазина. По информации полиции, старушка набила принесенные с собой чемоданы и сумки товарами на четырехзначную сумму.

"Она выпила несколько бутылок алкоголя и выкурила несколько пачек сигарет стоимостью около ста евро", — говорится в сообщении правоохранителей.

Но больше всего поразило работников то, что женщина справила естественные потребности прямо в проходе супермаркета. "Из-за этого часть товаров на полках пришлось утилизировать", — добавили в полиции.

Попытка побега

Вероятно, женщина слишком поздно поняла, что ее заперли в магазине, и пыталась оттуда выбраться. "Ей это не удалось, а при попытке открыть в двери возникло повреждение", — сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, пенсионерка — не новая клиентка этого супермаркета. "Ранее она уже проявляла активность в магазине и получила запрет на его посещение", — отметили в отчете полицейские. Кроме того, женщина находится под наблюдением.

Несмотря на ночные приключения, пенсионерка выглядит отдохнувшей и физически здоровой. "Медицинская помощь ей не понадобилась", — констатировали в полиции.

Какие последствия будет для этой женщины — пока неизвестно. Следствие устанавливает все обстоятельства и оценивает нанесенный ущерб.

