Пенсионерку случайно закрыли в супермаркете на ночь: она там времени не теряла
Пожилая женщина, которую случайно закрыли в супермаркете на всю ночь, воспользовалась ситуацией: пила алкоголь, курила и набрала товаров на четырехзначную сумму. Инцидент произошел в баварском городке Вольфратсхаузен, расположенном примерно в 35 км к юго-западу от Мюнхена, Германия.
Об обстоятельствах курьезного случая пишет немецкий таблоид Bild.
Сотрудники супермаркета сделали неожиданное открытие утром во вторник, 1 апреля, когда открыли магазин. Внутри торгового зала была 73-летняя пенсионерка, которая провела там всю ночь.
Ночные развлечения за чужой счет
Вызванные на место происшествия полицейские были поражены масштабом "развлечений", которые женщина устроила между закрытием и открытием магазина. По информации полиции, старушка набила принесенные с собой чемоданы и сумки товарами на четырехзначную сумму.
"Она выпила несколько бутылок алкоголя и выкурила несколько пачек сигарет стоимостью около ста евро", — говорится в сообщении правоохранителей.
Но больше всего поразило работников то, что женщина справила естественные потребности прямо в проходе супермаркета. "Из-за этого часть товаров на полках пришлось утилизировать", — добавили в полиции.
Попытка побега
Вероятно, женщина слишком поздно поняла, что ее заперли в магазине, и пыталась оттуда выбраться. "Ей это не удалось, а при попытке открыть в двери возникло повреждение", — сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, пенсионерка — не новая клиентка этого супермаркета. "Ранее она уже проявляла активность в магазине и получила запрет на его посещение", — отметили в отчете полицейские. Кроме того, женщина находится под наблюдением.
Несмотря на ночные приключения, пенсионерка выглядит отдохнувшей и физически здоровой. "Медицинская помощь ей не понадобилась", — констатировали в полиции.Важно
Какие последствия будет для этой женщины — пока неизвестно. Следствие устанавливает все обстоятельства и оценивает нанесенный ущерб.
Напомним, ранее Фокус писал, что житель Тернопольщины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил драку с одним из покупателей в столичном супермаркете. Его действия отличались особой дерзостью и цинизмом, что сопровождалось грубым нарушением общественного порядка.
Тем временем канадский фуд-блогер по имени Джеймс поделился необычной историей: он приобрел набор продуктов через сервис Too Good To Go, но даже не догадывался, что найдет внутри. О неожиданном открытии он рассказал в своем видео в TikTok, которое быстро стало популярным.