Покупатель в киевском супермаркете "довел" охранника до "морального потрясения": что произошло

Охранник супермаркета получил "незабываемые впечатления" из-за действий покупателя, который показал ему свой орган. Суд признал мужчину виновным и присудил 2 года.

Уроженец Тернопольской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал драку с посетителем в одном из столичных супермаркетов и с исключительным цинизмом и особой дерзостью проявил грубое нарушение общественного порядка. Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киева.

Как говорится в приговоре суда, инцидент в Соломенском районе столицы произошел ночью 18 ноября, в одном из супермаркетов. Мужчина, не реагируя на замечания, устроил драку с одним из посетителей и охранником. При этом мужчина снял штаны и нижнее белье, продемонстрировав охраннику свой половой орган, чем, как отмечается, проявил исключительный цинизм, а сотрудник супермаркета получил "моральное потрясение".

После этого нападавший начал нецензурно выражаться и бить ногами по дверям супермаркета, чем нанес материальный ущерб на 30 411,60 грн с НДС.

Во время заседания подозреваемый свою вину признал и раскаялся. В свою очередь, суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), приговорив его к 2 годам лишения свободы с таким же испытательным сроком.

Напомним, в феврале в вагоне столичного метро произошла драка. 18-летний подросток избил одного из пассажиров из-за цвета волос.

Также Фокус писал, что на улице Шолом-Алейхема в Киеве украинец бросался с ножом на работников ТЦК, которые проводили мероприятия оповещения. 52-летнему жителю столицы за препятствование законной деятельности ВСУ в особый период и угрозы убийством "светит" от 5 до 8 лет.