Покупець у київському супермаркеті "довів" охоронця до "морального потрясіння": що сталося

Охоронець супермаркету отримав "незабутні враження" через дії покупця, який показав йому свій орган. Суд визнав чоловіка винним і присудив 2 роки.

Уродженець Тернопільської області, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, розпочав бійку з відвідувачем у одному зі столичних супермаркетів та з винятковим цинізмом й особливою зухвалістю проявив грубе порушення громадського порядку. Про це йдеться у вироку Солом'янського районного суду м. Києва.

Як йдеться у вироку суду, інцидент у Солом'янському районі столиці стався вночі 18 листопада, в одному із супермаркетів. Чоловік, не реагуючи на зауваження, вчинив бійку з одним із відвідувачів та охоронцем. При цьому чоловік зняв штани та спідню білизну, продемонструвавши охоронцю свій статевий орган, чим, як наголошується, проявив винятковий цинізм, а співробітник супермаркету отримав "моральне потрясіння".

Після цього нападник почав нецензурно виражатися й бити ногами по дверях супермаркету, чим завдав матеріального збитку на 30 411,60 грн з ПДВ.

Під час засідання підозрюваний свою провину визнав та розкаявся. Своєю чергою, суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство), засудивши його до 2 років позбавлення волі з таким же іспитовим терміном.

Нагадаємо, у лютому у вагоні столичного метро сталася бійка. 18-річний підліток побив одного з пасажирів через колір волосся.

Також Фокус писав, що на вулиці Шолом-Алейхема у Києві українець кидався з ножем на працівників ТЦК, які проводили заходи оповіщення. 52-річному жителю столиці за перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період та погрози вбивством "світить" від 5 до 8 років.