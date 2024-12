Мужчина приобрел пакет с продуктами на сдачу и удивился: там была дорогая еда (видео)

Пользователи в сети по-разному отреагировали на вирусное видео. Одни говорят, что такая история возможна, вторые уже начали заказывать еду через популярное приложение, а третьи считают, что блогер просто продвигает бренд и зарабатывает на этом.

Канадский фуд блогер Джеймс рассказал, что купил пакет с продуктами франшизы Too Good To Go, однако даже сам не ожидал, что найдет в этом пакете. Об этом он рассказал в видео на своей странице в TikTok, пишет Mirror.

Пост мужчины стал вирусным и набрал более 1,3 млн просмотров, а количество лайков перевалило за 72,5 тыс. Мужчина не надеялся, что такой "сюрприз" обойдется ему всего в 6 канадских долларов (около 173 грн).

Джеймс говорит, что эти вкусности получил в Монреале и был очень поражен тем, что ему вручили. Пакет с едой был настолько большим, что мужчина не поверил, что это вообще возможно.

"Я не уверен, должны ли это услышать другие, но если вы не использовали приложение Too Good To Go, то это может быть ваш шанс. Я получил все это — целую пиццу, потом — еще одну, разные куски еды и даже больше за каких-то шесть долларов", — говорит мужчина на видео.

Комментаторы под роликом не поверили тому, что столько можно приобрести за такую сумму. Одни отметили, что это "невероятно круто" и тоже попробуют повторить трюк мужчины. Другие решили сказать приложение и приобрести еду. не верил тому, сколько ему удалось выручить за выгодную цену.

Однако ряд авторов в комментариях написали, что Джеймсу очень повезло. Несколько из авторов сказали, что иногда в таких "пакетах" получали или просто записку, или немного еды, однако не такой, как показал тиктокер.

Третья группа комментаторов заявила, что видео блогера — это очередная реклама, и на самом деле за те "смешные деньги" можно приобрести лишь один или максимум два куска пиццы. Поэтому советуют не вестись на этот трюк и не "искать приключений на одно место".

Напомним, Фокус писал о курьезном видео с мужчиной, который ест сырое мясо, которое завирусилось в соцсетях. Гурман признался, что деликатес превзошел все его ожидания. Он оценивает экзотическое блюдо на 8 баллов из 10.

Также мы рассказывали, как повар и гость ресторана поссорились из-за внешнего вида рыбы. Врачи сначала диагностировали у 72-летнего мужчины только ушибы, но через две недели состояние его здоровья резко ухудшилось.