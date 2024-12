Чоловік придбав пакет з продуктами за решту і здивувався: там була дорога їжа (відео)

Користувачі в мережі по-різному відреагували на вірусне відео. Одні кажуть, що така історія можлива, другі вже почали замовляти їжу через популярний додаток, а треті вважають, що блогер просто просуває бренд і заробляє на цьому.

Канадський фуд блогер Джеймс розповів, що купив пакет з продуктами франшизи Too Good To Go, однак навіть сам не очікував, що знайде у цьому пакеті. Про це він розповів у відео на своїй сторінці у TikTok, пише Mirror.

Пост чоловіка став вірусним та набрав понад 1,3 млн переглядів, а кількість вподобань перевалила за 72,5 тис. Чоловік не сподівався, що такий "сюрприз" обійдеться йому лише в 6 канадських доларів (близько 173 грн).

Джеймс каже, що ці смаколики отримав у Монреалі та був дуже вражений тим, що йому вручили. Пакет з їжею був настільки великим, що чоловік не повірив, що це взагалі можливо.

"Я не впевнений, чи мають це почути інші, але якщо ви не використовували додаток Too Good To Go, то це може бути ваш шанс. Я отримав усе це — цілу піцу, потім — ще одну, різні шматки їжі та навіть більше за якихось шість доларів", — каже чоловік на відео.

Коментатори під роликом не повірили тому, що стільки можна придбати за таку суму. Одні відзначили, що це "неймовірно круто" і теж спробують повторити трюк чоловіка. Інші вирішили сказати додаток і придбати їжу. не вірив тому, скільки йому вдалося виручити за вигідну ціну.

Однак низка дописувачів у коментарях написали, що Джеймсу дуже пощастило. Кілька з дописувачів сказали, що інколи в таких "пакетах" отримували чи просто записку, чи трошки їжі, однак не такий, як показав тіктокер.

Третя група коментаторів заявила, що відео блогера — це чергова реклама, і насправді за ті "смішні гроші" можна придбати лише один або максимум два шматки піци. Тому радять не вестися на цей трюк і не "шукати пригод на одне місце".

