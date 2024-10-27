"Зламав три ребра": кухар та гість ресторану посварились через зовнішній вигляд риби

Лікарі спочатку діагностували у 72-річного чоловіка лише забої, але через два тижні стан його здоров'я різко погіршився. Потерпілого у критичному стані доставили вертольотом у лікарню Son Espases, де кілька годин тривала екстрена операція.

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На Ібіці кухар побився з гостем ресторану через рибу. 72-річний турист з Німеччини відвідав ресторан Cala Martina у супроводі своєї партнерки та друзів, замовивши окуня. Наразі існує дві різні версії того, що сталося далі, пише видання Bild.

Згідно з пресрелізом Цивільної гвардії Іспанії, відвідувачі ресторану поскаржилися, що страва була неїстівною, мала поганий смак, до того ж за їхніми словами, голова риби була обгорілою.

Почувши звинувачення, шеф-кухар начебто вибіг з кухні й накинувся на клієнта. Той впав непритомний на кам'яну підлогу, перекинувши два стільці, а кулінар жбурнув у нього тарілку з їжею.

Ресторан є частиною цього готельного комплексу на узбережжі Фото: AZULINE IBIZA CLUB CALA MARTINA

Лікарі спочатку діагностували у 72-річного німця лише забої, але через два тижні стан його здоров'я різко погіршився. В чоловіка було зламано три ребра й сталася внутрішня кровотеча. Потерпілого у критичному стані доставили вертольотом в лікарню Son Espases, де кілька годин тривала екстрена операція.

Власник ресторану виступив в ефірі іспанського телебачення й стверджує, що все було зовсім не так. За його словами, німець поскаржився на зовнішній вигляд та смак риби, а потім відмовився оплачувати рахунок. Коли шеф-кухар пояснив, що страву приготували за рецептурою іспанської кухні, той запротестував й схопив кулінара за плечі. Співробітник закладу нібито вирвався, після чого гість впав на підлогу.

За словами ресторатора, є відеозапис, на якому зафіксовано весь інцидент та видно, що клієнт і його супутниця виходять з ресторану й сміються. Однак родичі потерпілого стверджують, що тяжкість отриманих травм підтверджують два медичних висновки.

Наразі розслідування цієї заплутаної історії триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 53-річний Патанджалі Чері з Іспанії дивом видужав після того, як заразився смертельною бактерією, з’ївши недоварену страву у люксовому ресторані Парижа. Ця інфекція призвела до повного паралічу та порушення мовлення у чоловіка.

Крім того, ми розповідали про туристку, яка разом із чоловіком відпочивала в Італії та замовила в шикарному ресторані лобстера за 200 доларів (7371 гривню), а потім зробила найнесподіваніший вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібного, перш ніж його приготували кухарі.