З'їв недоварену страву: чоловіка паралізувало після вечері у люксовому ресторані (фото)

Мандрівник радий, що йому вдалося вижити і одужати від небезпечної інфекції.

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53-річний Патанджалі Чері з Іспанії дивом видужав після того, як заразився смертельною бактерією, з’ївши недоварену страву у люксовому ресторані Парижа. Ця інфекція призвела до повного паралічу та порушення мовлення у чоловіка, повідомляє видання Daily Mail.

Через місяць після повернення зі французької столиці у Чері раптово відняло ноги, а наступного дня настав повний параліч.

Іспанські лікарі довго не могли поставити пацієнтові діагноз, аж поки не виявили зараження лістерією – бактерією, що вражає хребет. Стан чоловіка постійно погіршувався, тому медики ввели його у штучну кому.

Патанджалі Чері у лікарні Фото: Patanjali Chary

Коли Чері отямився, то не міг ані говорити, ані рухатися. Невдовзі його перевезли на реабілітацію у турецьку клініку, де двічі на тиждень проводились спеціальні процедури: електростимуляція нервів, вправи в ліжку й тренування з ходьби. Пацієнтові приписали здорове харчування зі свіжих продуктів.

Всього за три місяці Чері знову почав самостійно ходити, згодом його виписали з лікарні. Повідомляється, що лікування коштувало 200 тисяч доларів.

Однак чоловік щасливий, що йому вдалося вижити та одужати від смертоносної інфекції.

"Так дивно було відчувати такий рівень щоденного догляду протягом місяців. Я вважаю, що це зіграло величезну роль у тому, що я став на ноги", – переконаний 53-річний Патанджалі.

Патанджалі Чері під час реабілітації Фото: Patanjali Chary

Нагадаємо, раніше Фокус писав про туристку, яка разом із чоловіком відпочивала в Італії та замовила в шикарному ресторані лобстера за 200 доларів (7371 гривню), а потім зробила найнесподіваніший вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібного, перш ніж його приготували кухарі.

Крім того, ми розповідали про 48-річного британського туриста Претеш Вагдію, який витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми. Схоже, тепер на нього чекає розлучення. Коли поліціанти дізнались правду, Вагдія уже покинув територію Бразилії. Тепер чоловіка розшукують, аби притягнути до відповідальності за неправдиві свідчення.