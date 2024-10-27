"Сломал три ребра": повар и гость ресторана поссорились из-за внешнего вида рыбы

Врачи сначала диагностировали у 72-летнего мужчины только ушибы, но через две недели состояние его здоровья резко ухудшилось. Пострадавшего в критическом состоянии доставили вертолетом в больницу Son Espases, где несколько часов длилась экстренная операция.

Related video

На Ибице повар подрался с гостем ресторана из-за рыбы. 72-летний турист из Германии посетил ресторан Cala Martina в сопровождении своей партнерши и друзей, заказав окуня. Сейчас существует две разные версии того, что произошло дальше, пишет издание Bild.

Согласно пресс-релизу Гражданской гвардии Испании, посетители ресторана пожаловались, что блюдо было несъедобным, имело плохой вкус, к тому же по их словам, голова рыбы была обгоревшей.

Услышав обвинения, шеф-повар вроде бы выбежал из кухни и набросился на клиента. Тот упал без сознания на каменный пол, опрокинув два стула, а кулинар швырнул в него тарелку с едой.

Ресторан является частью этого гостиничного комплекса на побережье Фото: AZULINE IBIZA CLUB CALA MARTINA

Врачи сначала диагностировали у 72-летнего немца только ушибы, но через две недели состояние его здоровья резко ухудшилось. У мужчины были сломаны три ребра и произошло внутреннее кровотечение. Пострадавшего в критическом состоянии доставили вертолетом в больницу Son Espases, где несколько часов длилась экстренная операция.

Владелец ресторана выступил в эфире испанского телевидения и утверждает, что все было совсем не так. По его словам, немец пожаловался на внешний вид и вкус рыбы, а затем отказался оплачивать счет. Когда шеф-повар объяснил, что блюдо приготовили по рецептуре испанской кухни, тот запротестовал и схватил кулинара за плечи. Сотрудник заведения якобы вырвался, после чего гость упал на пол.

По словам ресторатора, есть видеозапись, на которой зафиксирован весь инцидент и видно, что клиент и его спутница выходят из ресторана и смеются. Однако родственники пострадавшего утверждают, что тяжесть полученных травм подтверждают два медицинских заключения.

Сейчас расследование этой запутанной истории продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, что 53-летний Патанджали Чери из Испании чудом выздоровел после того, как заразился смертельной бактерией, съев недоваренное блюдо в люксовом ресторане Парижа. Эта инфекция привела к полному параличу и нарушению речи у мужчины.

Кроме того, мы рассказывали о туристке, которая вместе с мужем отдыхала в Италии и заказала в шикарном ресторане лобстера за 200 долларов (7371 гривну), а потом совершила самый неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразного, прежде чем его приготовили повара.