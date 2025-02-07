В Україні стрімко дешевшає популярний овоч з борщового набору

Наразі вартість кілограма цибулі в Україні в середньому на 20% нижча, ніж на початку лютого 2024 року.

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В Україні фіксується здешевлення цибулі. Фермери сподівалися на зростання цін і утримувалися від реалізації овочів минулого тижня, однак змушені були повернутися до активних продажів наявних запасів. Про це повідомила аналітична платформа EastFruit.

Наразі відпускна вартість цього овочу знизилася ще на 12% у порівнянні з минулим тижнем і є значно нижчою, ніж у цей період торік.

Цибулю наразі продають за ціною від 8 до 14 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Це на 20% менше, ніж на початку лютого 2024 року.

Динаміка цін на цибулю Фото: EastFruit

При цьому фермери, які мають продукцію високої якості, вирішили призупинити продажі й планують відновити їх не раніше березня, зазначають експерти.

Які ціни на цибулю в супермаркетах

Фокус провів власний моніторинг цін на цибулю у великих торговельних мережах цибуля. В середньому вона коштує 13,06 грн/кг.

Ціни на цибулю в ЕКО-маркеті Фото: Скриншот Ціни на цибулю в "Сільпо" Фото: Скриншот

Наразі в супермаркетах ціни варіюються в межах від 9,90 до 14,20 грн/кг:

ЕКО-маркет — 9,90 грн/кг;

Auchan — 12,90 грн/кг;

"Фора" — 12,90 грн/кг;

Varus — 12,90 грн/кг;

АТБ — 13,79 грн/кг;

Metro — 13,90 грн/кг;

Novus — 13,99 грн/кг;

"Сільпо" — 14,20 грн/кг.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що протягом 2025 року ціни на хліб щомісяця можуть зростати в межах 1,5-2%.

Фокус проаналізував овочевий ринок, зокрема ціни на продукти для борщу, а також запитав у експертів, що і як дорожчатиме до кінця зими.