В Україні стрімко дешевшає популярний овоч з борщового набору
Наразі вартість кілограма цибулі в Україні в середньому на 20% нижча, ніж на початку лютого 2024 року.
В Україні фіксується здешевлення цибулі. Фермери сподівалися на зростання цін і утримувалися від реалізації овочів минулого тижня, однак змушені були повернутися до активних продажів наявних запасів. Про це повідомила аналітична платформа EastFruit.
Наразі відпускна вартість цього овочу знизилася ще на 12% у порівнянні з минулим тижнем і є значно нижчою, ніж у цей період торік.
Цибулю наразі продають за ціною від 8 до 14 грн/кг залежно від якості та обсягу партії. Це на 20% менше, ніж на початку лютого 2024 року.
При цьому фермери, які мають продукцію високої якості, вирішили призупинити продажі й планують відновити їх не раніше березня, зазначають експерти.
Які ціни на цибулю в супермаркетах
Фокус провів власний моніторинг цін на цибулю у великих торговельних мережах цибуля. В середньому вона коштує 13,06 грн/кг.
Наразі в супермаркетах ціни варіюються в межах від 9,90 до 14,20 грн/кг:
- ЕКО-маркет — 9,90 грн/кг;
- Auchan — 12,90 грн/кг;
- "Фора" — 12,90 грн/кг;
- Varus — 12,90 грн/кг;
- АТБ — 13,79 грн/кг;
- Metro — 13,90 грн/кг;
- Novus — 13,99 грн/кг;
- "Сільпо" — 14,20 грн/кг.
Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що протягом 2025 року ціни на хліб щомісяця можуть зростати в межах 1,5-2%.
Фокус проаналізував овочевий ринок, зокрема ціни на продукти для борщу, а також запитав у експертів, що і як дорожчатиме до кінця зими.