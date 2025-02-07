В Украине стремительно дешевеет популярный овощ из борщевого набора

Сейчас стоимость килограмма лука в Украине в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.

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В Украине фиксируется удешевление лука. Фермеры надеялись на рост цен и воздерживались от реализации овощей на прошлой неделе, однако вынуждены были вернуться к активным продажам имеющихся запасов. Об этом сообщила аналитическая платформа EastFruit.

Сейчас отпускная стоимость этого овоща снизилась еще на 12% по сравнению с прошлой неделей и значительно ниже, чем в этот период в прошлом году.

Лук сейчас продают по цене от 8 до 14 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Это на 20% меньше, чем в начале февраля 2024 года.

Динамика цен на лук репчатый Фото: EastFruit

При этом фермеры, которые имеют продукцию высокого качества, решили приостановить продажи и планируют возобновить их не раньше марта, отмечают эксперты.

Какие цены на лук в супермаркетах

Фокус провел собственный мониторинг цен на лук в крупных торговых сетях лук. В среднем он стоит 13,06 грн/кг.

Цены на лук в ЭКО-маркете Фото: Скриншот Цены на лук в "Сильпо" в "Сильпо" Фото: Скриншот

Сейчас в супермаркетах цены варьируются в пределах от 9,90 до 14,20 грн/кг:

ЭКО-маркет — 9,90 грн/кг;

Auchan — 12,90 грн/кг;

"Фора" — 12,90 грн/кг;

Varus — 12,90 грн/кг;

АТБ — 13,79 грн/кг;

Metro — 13,90 грн/кг;

Novus — 13,99 грн/кг;

"Сильпо" — 14,20 грн/кг.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в течение 2025 года цены на хлеб ежемесячно могут расти в пределах 1,5-2%.

Фокус проанализировал овощной рынок, в частности цены на продукты для борща, а также спросил у экспертов, что и как будет дорожать до конца зимы.