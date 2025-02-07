В Украине стремительно дешевеет популярный овощ из борщевого набора
Сейчас стоимость килограмма лука в Украине в среднем на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.
В Украине фиксируется удешевление лука. Фермеры надеялись на рост цен и воздерживались от реализации овощей на прошлой неделе, однако вынуждены были вернуться к активным продажам имеющихся запасов. Об этом сообщила аналитическая платформа EastFruit.
Сейчас отпускная стоимость этого овоща снизилась еще на 12% по сравнению с прошлой неделей и значительно ниже, чем в этот период в прошлом году.
Лук сейчас продают по цене от 8 до 14 грн/кг в зависимости от качества и объема партии. Это на 20% меньше, чем в начале февраля 2024 года.
При этом фермеры, которые имеют продукцию высокого качества, решили приостановить продажи и планируют возобновить их не раньше марта, отмечают эксперты.
Какие цены на лук в супермаркетах
Фокус провел собственный мониторинг цен на лук в крупных торговых сетях лук. В среднем он стоит 13,06 грн/кг.
Сейчас в супермаркетах цены варьируются в пределах от 9,90 до 14,20 грн/кг:
- ЭКО-маркет — 9,90 грн/кг;
- Auchan — 12,90 грн/кг;
- "Фора" — 12,90 грн/кг;
- Varus — 12,90 грн/кг;
- АТБ — 13,79 грн/кг;
- Metro — 13,90 грн/кг;
- Novus — 13,99 грн/кг;
- "Сильпо" — 14,20 грн/кг.
Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что в течение 2025 года цены на хлеб ежемесячно могут расти в пределах 1,5-2%.
Фокус проанализировал овощной рынок, в частности цены на продукты для борща, а также спросил у экспертов, что и как будет дорожать до конца зимы.