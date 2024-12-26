"Столкнулись два миры": пингвины впервые встречают кота, их реакция рассмешила всех (видео)

На опубликованном ролике можно увидеть, как стая птиц изучает представителя невиданного ранее вида. Они пытаются окружить пушистика, а также пинают его клювом.

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Невероятные кадры первой встречи детенышей пингвинов и домашнего кота на Фолклендских островах завирусились на одном из тематических форумов на Reddit и в других социальных сетях, в частности Instagram.

На опубликованном ролике можно увидеть, как стая птиц изучает представителя невиданного ранее вида. Они пытаются окружить пушистика, а также пинают его. Когда кот пробует убежать, животные догоняют его, встряхивая крыльями.

На заднем плане можно увидеть другие стаи пингвинов на бескрайних заснеженных пейзажах, они разделились на отдельные группы и греются друг возле друга.

Залетели в тренды

Этот ролик залетел в тренды, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций. Пользователи сети начали активно комментировать увиденное в кадре.

"Во время ходьбы эти пингвины выглядят точно так же, как пришельцы в начале фильма "Пятый элемент";

"Кажется, детеныши пингвинов больше похожи на меня, чем я думал";

"Они такие: "Брат, вставай!";

"Никогда не думал, что увижу пингвина и кота вместе в дикой природе. Два миры столкнулись".

Один из участников обсуждения рассказал, что на самом деле в теории представители этих двух видов могут пересечься в природе.

"Пингвины имеют гораздо более широкий диапазон обитания, чем многие думают. Например, несколько видов пингвинов можно регулярно встретить на Южном острове Новой Зеландии и на севере Австралии. Когда жил в Мельбурне, то можно было подойти к местному пирсу в сумерках и наблюдать, как пингвины возвращаются с рыбалки, чтобы гнездиться среди скал", — добавляет он.

Пингвины начали преследовать кота Фото: Reddit

К слову, Фолклендские острова — архипелаг в южной части Атлантического океана на Патагонском шельфе. Основные острова находятся примерно в 480 км к востоку от южного побережья Патагонии и около 1210 км от мыса Дюбузе на северной оконечности Антарктического полуострова.

Напомним, ранее Фокус писал, что украинские полярники со станции "Академик Вернадский" сняли кадры, на котором пингвины спускаются со стремительной горки, и рассказали об особенностях походки пингвинов.

Также мы сообщали, что возле станции Вернадского пингвин пытался "отжать" чужое гнездо. Животное, которое ученые называют "полицейским", начало приходить к гнезду и клевать его жителей. Позже птицы, которые живут вблизи станции Вернадского, нашли общий язык.