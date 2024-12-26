"Зіткнулись два світи": пінгвіни вперше зустрічають кота, їхня реакція розсмішила усіх (відео)

На опублікованому відео можна побачити, як зграя птахів вивчає представника небаченого раніше виду. Вони намагаються оточити пухнастика, а також штурхають його дзьобом.

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Неймовірні кадри першої зустрічі дитинчат пінгвінів та домашнього кота на Фолклендських островах завірусились на одному з тематичних форумів на Reddit та в інших соціальних мережах, зокрема Instagram.

На опублікованому відео можна побачити, як зграя птахів вивчає представника небаченого раніше виду. Вони намагаються оточити пухнастика, а також штурхають його. Коли кіт пробує втекти, тварини наздоганяють його, струшуючи крилами.

На задньому плані можна побачити інші зграї пінгвінів на безкраїх засніжених пейзажах, які розділились на окремі групи й гріються один біля одного.

Залетіли в тренди

Цей ролик залетів у тренди, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій. Користувачі мережі почали активно коментувати побачене в кадрі.

"Під час ходьби ці пінгвіни виглядають точно так само, як прибульці на початку фільму "П’ятий елемент";

"Здається, дитинчата пінгвінів більше схожі на мене, ніж я думав";

"Вони такі: "Брате, вставай!";

"Ніколи не думав, що побачу пінгвіна та кота разом у дикій природі. Два світи зіткнулися".

Один з учасників обговорення розповів, що насправді в теорії представники цих двох видів можуть перетнутися у природі.

"Пінгвіни мають набагато ширший діапазон проживання, ніж багато хто думає. Наприклад, кілька видів пінгвінів можна регулярно зустріти на Південному острові Нової Зеландії та на півночі Австралії. Коли жив у Мельбурні, то можна було підійти до місцевого пірса в сутінках і спостерігати, як пінгвіни повертаються з риболовлі, щоб гніздитися серед скель", — додає він.

Пінгвіни почали переслідувати кота Фото: Reddit

До слова, Фолклендські острови — архіпелаг у південній частині Атлантичного океану на Патагонському шельфі. Основні острови знаходяться приблизно у 480 км на схід від південного узбережжя Патагонії й близько 1210 км від мису Дюбузе на північному краю Антарктичного півострова.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зняли кадри, на якому пінгвіни спускаються зі стрімкої гірки, та розповіли про особливості ходи пінгвінів.

Також ми повідомляли, що біля станції Вернадського пінгвін намагався "віджати" чуже гніздо. Тварина, яку вчені називають "поліцейським", почала приходити до гнізда та дзьобати його жителів. Згодом птахи, які мешкають поблизу станції Вернадського, порозумілись.