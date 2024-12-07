"Войовничий інспектор": біля станції Вернадського пінгвін намагався "віджати" чуже гніздо (фото)

Антарктичний пінгвін, якого вчені називають також "поліцейським", став приходити до гнізда та дзьобати його жителів. Згодом птахи, які мешкають поблизу станції Вернадського, порозумілись.

На острові Галіндез поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" помітили неочікуваного гостя, який порушив спокій місцевих "жителів. Там з'явився антарктичний пінгвін, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Науковці повідомили, що птаха ще називають поліцейським. Річ в тім, що чорна тонка смужка на підборідді цього птаха нагадує ремінець на шоломі констебля.

"Спершу він з'явився біля причалу й очевидно виявив якісь порушення в одному з гнізд субантарктичних пінгвінів – це ті, які тисячами мешкають на нашому острові", — розповіли в центрі.

"Поліцейський" став приходити до гнізда та дзьобати його жителів. Пара птахів, які там проживали, активно відбивались від нього. Так продовжувалось декілька днів, поки пінгвіни порозумілись. Згодом "інспектор" перемістився в іншу частину міста.

"З трьох видів пінгвінів, що мешкають в районі "Вернадського", антарктичні – найагресивніші. Певний час на нашому острові їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування. І один з них вирішив "віджати" гніздо в субантарктичних пінгвінів. Але ті відстояли свою територію", – розказав біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко.

Полярники додали, що пінгвіни в Антарктиці здебільшого мирно існують між собою, оскільки у них різний спосіб життя і стратегії полювання. Однак все ж іноді у них трапляється з'ясування відносин.

Нагадаємо, наприкінці жовтня полярники показали незвичайне явище біля станції Вернадського. Науковці розповіли про хмари, які за формою нагадують гребінці або морські хвилі.

Додамо, що наприкінці листопада на острові Галіндез біологи нарахували майже 4 тисячі пінгвінів. Приблизно у 900 гніздах уже є яйця, переважно – по два.