Головні герої фото: полярники показали незвичайне явище біля станції Вернадського (фото)

Такі хмарки в атмосфері дуже часто залишаються невидимими — побачити їх можна за певних умов.

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В Антарктиді поблизу української станції "Академік Вернадський" полярники сфотографували незвичайне явище — хмари, які формою нагадують гребінці або морські хвилі. Фотографіями вони поділились на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

Незвичне явище поблизу станції "Академік Вернадський" Фото: Facebook/Національний антарктичний науковий центр

"Головні герої цих фото – не пінгвінчики, а хвилясті хмари. Таке особливе явище виникає завдяки нестійкості Кельвіна – Гельмгольца: коли зустрічаються два потоки з різною щільністю та швидкістю і на їхній межі з’являється турбулентність. Вона й утворює гребінці", — пояснили науковці.

Полярники зазначили, що нестійкість може виникати на межі одного або двох різних середовищ і не обов’язково в повітрі. Таким прикладом можна також вважати хвилі на поверхні води, які утворюються під дією вітру. Часом вони втрачають свою стійкість, через що на верхівках хвиль можна побачити пінні "гребінці".

У випадку хвилястих хмар відбувається взаємодія різних шарів тропосфери. Такі "небесні гребінці" з’являються через різницю температур, коли верхній прошарок повітря тепліший за нижній.

"Верхній теплий потік рухається швидше й чіпляє нижній – повільніший і холодніший. На межі їхньої взаємодії утворюються хвилі з гребінцями, – пояснюють українські полярники.

Більшість таких хвиль в атмосфері назавжди залишаються невидимими. Побачити їх можна за певних умов — тоді, коли на межі шарів присутнє насичене вологою повітря, яке підхоплюється хвилями догори.

Хвилясті хмарки Фото: facebook / Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, раніше українські полярники показали пінгвінів, які оселилися біля станції "Вернадський". Поряд з центром гніздується 3 з 18 видів цих птахів.

Нещодавно полярники української антарктичної станції "Академік Вернадський" також поділились знімками місячного гало та перламутрових хмар. Завдяки грі світла можна було спостерігати дивовижні оптичні ефекти.