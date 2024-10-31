Главные герои фото: полярники показали необычное явление возле станции Вернадского (фото)

Такие облака в атмосфере очень часто остаются невидимыми — увидеть их можно при определенных условиях.

Related video

В Антарктиде вблизи украинской станции "Академик Вернадский" полярники сфотографировали необычное явление — облака, которые формой напоминают гребешки или морские волны. Фотографиями они поделились на странице Национального антарктического научного центра.

Необычное явление вблизи станции "Академик Вернадский" Фото: Facebok/Национальный антарктический научный центр

"Главные герои этих фото — не пингвинчики, а волнистые облака. Такое особое явление возникает благодаря неустойчивости Кельвина — Гельмгольца: когда встречаются два потока с разной плотностью и скоростью и на их границе появляется турбулентность. Она и образует гребешки", — пояснили ученые.

Полярники отметили, что неустойчивость может возникать на границе одной или двух разных сред и не обязательно в воздухе. Таким примером можно также считать волны на поверхности воды, которые образуются под действием ветра. Порой они теряют свою устойчивость, из-за чего на верхушках волн можно увидеть пенные "гребешки".

В случае волнистых облаков происходит взаимодействие различных слоев тропосферы. Такие "небесные гребешки" появляются из-за разницы температур, когда верхний слой воздуха теплее нижнего.

"Верхний теплый поток движется быстрее и цепляет нижний — более медленный и холодный. На границе их взаимодействия образуются волны с гребешками, — объясняют украинские полярники.

Большинство таких волн в атмосфере навсегда остаются невидимыми. Увидеть их можно при определенных условиях — тогда, когда на границе слоев присутствует насыщенный влагой воздух, который подхватывается волнами вверх.

Волнистые облака Фото: facebook / Национальный антарктический научный центр

Напомним, ранее украинские полярники показали пингвинов, которые поселились возле станции "Вернадский". Рядом с центром гнездится 3 из 18 видов этих птиц.

Недавно полярники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" также поделились снимками лунного гало и перламутровых облаков. Благодаря игре света можно было наблюдать удивительные оптические эффекты.