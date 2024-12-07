"Воинственный инспектор": возле станции Вернадского пингвин пытался "отжать" чужое гнездо (фото)

Антарктический пингвин, которого ученые называют также "полицейским", стал приходить к гнезду и клевать его жителей. Впоследствии птицы, которые живут вблизи станции Вернадского, нашли общий язык.

На острове Галиндез вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" заметили неожиданного гостя, который нарушил покой местных "жителей. Там появился антарктический пингвин, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Ученые сообщили, что птицу еще называют полицейским. Дело в том, что черная тонкая полоска на подбородке этой птицы напоминает ремешок на шлеме констебля.

"Сначала он появился у причала и очевидно обнаружил какие-то нарушения в одном из гнезд субантарктических пингвинов — это те, которые тысячами живут на нашем острове", — рассказали в центре.

"Полицейский" стал приходить к гнезду и клевать его жителей. Пара птиц, которые там проживали, активно отбивались от него. Так продолжалось несколько дней, пока пингвины не нашли общий язык. Впоследствии "инспектор" переместился в другую часть города.

"Из трех видов пингвинов, обитающих в районе "Вернадского", антарктические — самые агрессивные. Некоторое время на нашем острове их было даже двое: возможно, это пара, которая искала себе место для гнездования. И один из них решил "отжать" гнездо у субантарктических пингвинов. Но те отстояли свою территорию", — рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давыденко.

Полярники добавили, что пингвины в Антарктике по большей части мирно существуют между собой, поскольку у них разный образ жизни и стратегии охоты. Однако все же иногда у них случается выяснение отношений.

Напомним, в конце октября полярники показали необычное явление возле станции Вернадского. Ученые рассказали об облаках, которые по форме напоминают гребешки или морские волны.

Добавим, что в конце ноября на острове Галиндез биологи насчитали почти 4 тысячи пингвинов. Примерно в 900 гнездах уже есть яйца, преимущественно — по два.