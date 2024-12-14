Лайфхак у ожеледицю: українські полярники показали "техніку" спуску пінгвінів з гірки (фото)

Пінгвіни Антарктиди добре балансують під час спуску, а випадку потреби — лягають на живіт і ковзають поверхнею. Полярники радять уважніше придивитися до техніки тварин і взяти її на озброєння під час ожеледиць.

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Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зняли кадри, на якому пінгвіни спускаються зі стрімкої гірки, та розповіли про особливості ходи пінгвінів. Про це йдеться у дописі Національного антарктичного наукового центру на Facebook.

Полярники додають, що основний секрет виваженої та обережної ходьби пінгвінів полягає в тому, щоби завдяки контролю ваги на лапках, можна було спуститися з крутої гірки.

"Її секрет у тому, щоб перевалюватися з однієї лапки на іншу, широко розставивши крильця. Хоча коли пінгвінам треба швидко кудись дістатися, то вони просто лягають на животик і ковзають", – кажуть у Національному антарктичному науковому центрі.

Зимівниця 29-ї Української антарктичної експедиції Анна Соіна опублікувала відповідні кадри "контрольованого спуску" пінгвінів на острові Галіндез.

"Друзі, кажуть, в Україні вже багато хто активно використовує ходу пінгвіна. А які у вас лайфхаки, щоб безпечно пересуватися ожеледицею?", — йдеться в дописі полярників.

Нагадаємо, Фокус розповідав, що полярники з України бачили перші гнізда пернатих біля станції. Перша пара пінгвінів на острові Галіндез незабаром висидить пташеня, за яким будуть стежити українські полярники. Вивчаючи птахів, науковці зробили фото пейзажів Антарктиди в умовах повного штилю.

Також ми повідомляли, що біля станції Вернадського пінгвін намагався "віджати" чуже гніздо. Антарктичний пінгвін, якого вчені називають також "поліцейським", став приходити до гнізда та дзьобати його жителів. Згодом птахи, які мешкають поблизу станції Вернадського, порозумілись.