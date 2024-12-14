Лайфхак в гололед: украинские полярники показали "технику" спуска пингвинов с горки (фото)

Пингвины Антарктиды хорошо балансируют при спуске, а в случае необходимости — ложатся на живот и скользят по поверхности. Полярники советуют внимательнее присмотреться к технике животных и взять ее на вооружение во время гололеда.

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Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" сняли кадры, на котором пингвины спускаются со стремительной горки, и рассказали об особенностях походки пингвинов. Об этом говорится в заметке Национального антарктического научного центра на Facebook.

Полярники добавляют, что основной секрет взвешенной и осторожной ходьбы пингвинов заключается в том, чтобы благодаря контролю веса на лапках, можно было спуститься с крутой горки.

"Ее секрет в том, чтобы переваливаться с одной лапки на другую, широко расставив крылышки. Хотя когда пингвинам надо быстро куда-то добраться, то они просто ложатся на животик и скользят", — говорят в Национальном антарктическом научном центре.

Зимовщица 29-й Украинской антарктической экспедиции Анна Соина опубликовала соответствующие кадры "контролируемого спуска" пингвинов на острове Галиндез.

"Друзья, говорят, в Украине уже многие активно используют походку пингвина. А какие у вас лайфхаки, чтобы безопасно передвигаться по гололеду?", — говорится в заметке полярников.

Напомним, Фокус рассказывал, что полярники из Украины видели первые гнезда пернатых возле станции. Первая пара пингвинов на острове Галиндез вскоре высидит птенца, за которым будут следить украинские полярники. Изучая птиц, ученые сделали фото пейзажей Антарктиды в условиях полного штиля.

Также мы сообщали, что возле станции Вернадского пингвин пытался "отжать" чужое гнездо. Антарктический пингвин, которого ученые называют также "полицейским", стал приходить к гнезду и клевать его жителей. Впоследствии птицы, которые живут вблизи станции Вернадского, нашли общий язык.