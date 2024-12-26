Пэрис Хилтон позировала под елкой полностью без одежды (фото, видео)

Не все поклонники оценили выходку Пэрис Хилтон, которая вместе с мужем воспитывает двух маленьких детей.

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Рождество прошло, и светская хроника обсуждает, у кого из звезд были самые яркие и запоминающиеся тематические фотографии. Если Криштиану Роналду, например, устроил ужин с семьей в Лапландии, нарядившись в уютные пижамы, а Ким Кардашьян надела платье со змеиным принтом, то 43-летняя светская львица Пэрис Хилтон по смелости и креативу переплюнула всех коллег по цеху, вместе взятых. Главная блондинка Америки снялась возле рождественской елки полностью без одежды, прикрывая пикантные места только красным бантом и демонстрируя, кто, на самом деле, "Лучший подарок".

На своей странице в соцсети она опубликовала не только фото, но и видео, где позирует в длинных красных перчатках, красном колпаке и такого же цвета туфлях на шпильке на своей немаленькой ступне. Рукой она придерживает бант на груди, который длинными широкими полосами спускается до пола. В ролике Хилтон подпевает "непристойной версии" праздничного хита Арианы Гранде Santa Tell Me.

Позже она переоделась в красное кружевное белье с белой опушкой, чулки в сетку и накинула сверху белое боа.

У Пэрис – безупречная укладка в стиле старого Голливуда, украшения и яркая помада.

"Все упаковано и готово к праздничному сезону", – говорится в подписи.

Из-за сексуального характера видео многие поклонники раскритиковали Хилтон и обвинили ее в попытке превзойти видео Кардашьян "Santa Baby".

"Я думаю, Пэрис хотела превзойти Ким К", "Пэрис, увидевшая видео Ким и сказавшая: "Подержите мое шампанское", "Она и Ким явно находятся в каком-то "самом отчаянном" рождественском отпуске. Мы хотим уйти из этого чата, пташки", – пишут в комментариях.

Другие отметили, что Хилтон зашла слишком далеко, учитывая, что теперь она жена и мать.

На этой неделе Ким Кардашьян шокировала своих поклонников, выпустив странный и похабный музыкальный клип на кавер-версию песни "Santa Baby". На видео 44-летняя бизнесвумен и теперь уже и актриса сыграла себя после бурной рождественской вечеринки. Она ползала по полу на четвереньках, надев светлый парик и корректирующее белье Skims, и в конце концов добралась до Санта-Клауса, которого сыграл Маколей Калкин. Все еще стоя на четвереньках, звезда реалити-шоу соблазнительно провела пальцами по колену Калкина, пока он снимал ее на винтажную видеокамеру.

Ким Кардашьян сняла очень првокативный ролик

Хилтон и Кардашьян дружат уже много десятилетий. У них случались кризисы, но сейчас они находятся в хороших отношениях и даже сотрудничают над совместными проектами.

Ранее Фокус писал, что Пэрис Хилтон раскрыла секреты своей красоты.