Періс Гілтон позувала під ялинкою повністю без одягу (фото, відео)

Не всі шанувальники оцінили витівку Періс Гілтон, яка разом із чоловіком виховує двох маленьких дітей.

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Різдво минуло, і світська хроніка обговорює, у кого із зірок були найяскравіші та найпам'ятніші тематичні фотографії. Якщо Кріштіану Роналду, наприклад, влаштував вечерю з сім'єю в Лапландії, вбравшись у затишні піжами, а Кім Кардаш'ян вдягнула сукню зі зміїним принтом, то 43-річна світська левиця Періс Гілтон за сміливістю і креативом переплюнула всіх колег по цеху, разом узятих. Головна білявка Америки знялася біля різдвяної ялинки повністю без одягу, прикриваючи пікантні місця лише червоним бантом і демонструючи, хто, насправді, "Найкращий подарунок".

На своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала не тільки фото, а й відео, де позує в довгих червоних рукавичках, червоному ковпаку і такого ж кольору туфлях на шпильці на своїй немаленькій ступні. Рукою вона притримує бант на грудях, який довгими широкими смугами спускається до підлоги. У ролику Гілтон підспівує "непристойній версії" святкового хіта Аріани Гранде Santa Tell Me.

Пізніше вона переодяглася в червону мереживну білизну з білою опушкою, панчохи в сітку і накинула зверху біле боа.

У Періс — бездоганна укладка в стилі старого Голлівуду, прикраси і яскрава помада.

"Усе упаковано і готово до святкового сезону", — ідеться в підписі.

Через сексуальний характер відео багато шанувальників розкритикували Гілтон і звинуватили її в спробі перевершити відео Кардаш'ян "Santa Baby".

"Я думаю, Періс хотіла перевершити Кім К", "Періс, яка побачила відео Кім і сказала: "Тримайте моє шампанське", "Вона і Кім явно перебувають у якійсь "найвідчайдушнішій" різдвяній відпустці. Ми хочемо піти з цього чату, пташки", — пишуть у коментарях.

Інші зазначили, що Гілтон зайшла надто далеко, з огляду на те, що тепер вона дружина і мати.

Цього тижня Кім Кардаш'ян шокувала своїх шанувальників, випустивши дивний і похабний музичний кліп на кавер-версію пісні "Santa Baby". На відео 44-річна бізнесвумен і тепер уже й актриса зіграла себе після бурхливої різдвяної вечірки. Вона повзала по підлозі навкарачки, одягнувши світлу перуку і коригувальну білизну Skims, і врешті-решт дісталася до Санта-Клауса, якого зіграв Маколей Калкін. Все ще стоячи на четвереньках, зірка реаліті-шоу спокусливо провела пальцями по коліну Калкіна, поки він знімав її на вінтажну відеокамеру.

Кім Кардаш'ян зняла дуже провокативний ролик

Гілтон і Кардаш'ян дружать уже багато десятиліть. У них траплялися кризи, але зараз вони перебувають у хороших стосунках і навіть співпрацюють над спільними проектами.

Раніше Фокус писав, що Періс Гілтон розкрила секрети своєї краси.