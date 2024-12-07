Далеко не Попелюшки: 16 жінок-знаменитостей із розміром ноги 42+ (фото, відео)

Зірки — такі ж люди, як і ті, чиє життя проходить далеко від світової слави. І комплекси з приводу великого розміру ноги притаманні більшості з них.

Ніжка 37-38 розміру — ідеальна і бажана для будь-якої жінки, тому що розмірні сітки модних брендів нечасто перевищують 40-41 розмір. Однак, як свідчать дослідження Королівського коледжу подіатрії в Лондоні, середній розмір жіночого взуття збільшився на два розміри від 1970-х років, і зараз, наприклад, 39 розмір зустрічається дуже часто. Проте є чимало представниць прекрасної статі, які можуть похвалитися розміром ноги 41-43 і навіть більше, причому вистачає їх і серед знаменитостей. Хоча велика і довга ступня для багатьох жінок є причиною комплексів, зірки демонструють, що розмір ноги ніяк, ну або майже ніяк не впливає на їхню самооцінку. Фокус дізнався, хто з відомих, багатих і знаменитих має розмір ноги від 42 і більше.

Кендалл Дженнер

У супермоделі Кендалл Дженнер — 42 розмір ноги при зрості 1,79 м. Це абсолютно не заважає їй носити відкриті босоніжки, які демонструють її довгі пальці. Сама Кендалл називає свої пальці "павучими" і пишається тим, що вони в неї такі довгі.

Аналогічний розмір ноги — у Мег Раян і Дженніфер Лоуренс.

Кейт Вінслет

Розмір 43 дістався Кейт Вінслет у спадок від мами, у якої нога була ще більшою (47,5). Акторка зізнається, що не вважає свої ноги красивими, але не робить із цього трагедії. Вона звикла до того, що її дражнять через її великі стопи. Її колега по "Титаніку" Лео Ді Капріо вважав кумедним, що у них однаковий розмір взуття, і навіть назвав її ноги "каное".

Кейт Вінслет успадкувала великий розмір ноги від своєї матері

Такий же розмір — у Кейт Бланшетт.

Ума Турман

Оскароносна Ума Турман — володарка 43 розміру при зрості 1,81 м. У підлітковому віці дівчина дуже соромилася великих ніг і високої нескладної фігури. Тільки в 30 років вона відчула себе комфортно у своєму тілі. Квентін Тарантіно, кінорежисер, котрий, як відомо, не соромився свого фетишизму на ноги, зробив великі ступні Уми Турман темою сцени масажу ніг у "Кримінальному чтиві" і включив супервеликі плани її ніг в "Убити Білла".

Ступням Уми Турман Тарантіно присвятив цілу сцену у фільмі "Убити Білла"

Періс Гілтон

43 розмір — і в найзнаменитішої блондинки США Періс Гілтон. Спадкоємиця готельної імперії зізнавалася, що ноги — єдине, що вона в собі ненавидить. Вона тривалий час не могла знайти гарне взуття на свій розмір, тож вирішила проблему кардинально — запустила власну лінію взуття для жінок із нестандартним розміром ноги.

У Періс Гілтон у колекції взуття немає балеток. Тільки шпильки!

Аналогічний розмір і точнісінько такі ж комплекси з приводу ноги — в Опри Вінфрі, Тайри Бенкс і Вупі Голдберг. А ось німецька супермодель Гайді Клум пишається своїм 43-м розміром. Її колекція туфель налічує тисячі пар. Ще одна учасниця клубу "43" — німецька супермодель Клаудія Шиффер.

Ель Макферсон

Зріст австралійської моделі становить 1,82 м, що, ймовірно, є причиною її великого розміру ноги. У неї – 44-ий. Однак Ель ніколи не соромилася своїх ніг, а одного разу навіть зробила їх темою скетчу з Джимом Бреєром у програмі Saturday Night Live у 1996 році.

Ель Макферсон показала свої ноги в програмі Saturday Night Live

44 розмір ноги також у актрис Джини Девіс, зріст якої – 1,83 м, і Гвендолін Крісті (1,91 м).

Місі Франклін

П'ятиразова олімпійська чемпіонка з плавання Міссі Франклін є володаркою розміру 45 ноги при зрості 1,87 м. Батько спортсменки жартома називає її ступні "вбудованими ластами". Міссі пишається своїми ногами, але не приховує і проблем.

"Мені безумовно важко знайти взуття, яке не найкраще, і я просто ненавиджу ходити магазинами взуття. Тому що все таке миле, але нічого ніколи не підходить", — зізнавалася вона.

У Міссі Франклін — 45 розмір ноги

Раніше Фокус писав, що супермодель Ель Макферсон розповіла про свою алкогольну залежність.