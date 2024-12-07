Далеко не Золушки: 16 женщин-знаменитостей с размером ноги 42+ (фото, видео)

Звезды – такие же люди, как и те, чья жизнь проходит далеко от мировой славы. И комплексы по поводу большого размера ноги присущи большинству из них.

Ножка 37-38 размера – идеальна и желанна для любой женщины, потому что размерные сетки модных домов редко превышают 40-41 размер. Однако, как свидетельствуют исследования Королевского колледжа подиатрии в Лондоне, средний размер женской обуви увеличился на два размера с 1970-х годов, и сейчас, например, 39 размер встречается очень часто. Однако есть немало представительниц прекрасного пола, которые могут похвастаться размером ноги 41-43 и даже больше, причем хватает их и среди знаменитостей. Хотя большая и длинная ступня для многих женщин являются причиной комплексов, звезды демонстрируют, что размер ноги никак не влияет на их самооценку. Фокус узнал, кто из известных, богатых и знаменитых имеет размер ноги от 42 и больше.

Кендалл Дженнер

У супермодели Кендалл Дженнер – 42 размер ноги при росте 1,79 м. Это совершенно не мешает ей носить открытые босоножки, которые демонстрируют ее длинные пальцы. Сама Кендалл называет свои пальцы "паучьими" и гордится тем, что они у нее такие длинные.

Аналогичный размер ноги – Мэг Райан и Дженнифер Лоуренс.

Кейт Уинслет

Размер 43 достался Кейт Уинслет по наследству от мамы, у которой нога была еще больше (47,5). Актриса признается, что не считает свои ноги красивыми, но не делает из этого трагедию. Она привыкла к тому, что ее дразнят из-за ее больших стоп. Ее коллега по "Титанику" Лео Ди Каприо посчитал забавным, что у них одинаковый размер обуви, и даже назвал ее ноги "каноэ".

Кейт Уинслет унаследовала большой размер ноги от своей матери

Такой же размер – у Кейт Бланшетт.

Ума Турман

Оскароносная Ума Турман – обладательница 43 размера при росте 1,81 м. В подростковом возрасте девушка очень стеснялась больших ног и высокой нескладной фигуры. Только в 30 лет она почувствовала себя комфортно в своем теле. Квентин Тарантино, кинорежиссер, который, как известно, не стеснялся своего фетишизма на ноги, сделал большие ступни Умы Турман темой сцены массажа ног в "Криминальном чтиве" и включил суперкрупные планы ее ног в "Убить Билла".

Ступням Умы Турман Тарантино посвятил целую сцену в фильме "Убить Билла"

Пэрис Хилтон

43 размер – и у самой знаменитой блондинки США Пэрис Хилтон. Наследница отельной империи признавалась, что ноги – единственное, что она в себе ненавидит. Она долгое время не могла найти красивую обувь на свой размер, поэтому решила проблему кардинально – запустила собственную линию обуви для женщин с нестандартным размером ноги.

У Пэрис Хилтон в коллекции обуви нет балеток. Только шпильки!

Аналогичный размер и точно такие же комплексы по поводу ноги – у Опры Уинфри, Тайры Бэнкс и Вупи Голдберг. А вот немецкая супермодель Хайди Клум гордится своим 43-м размером. Ее коллекция туфель насчитывает тысячи пар. Еще одна участница клуба "43" – немецкая супермодель Клаудия Шиффер.

Эль Макферсон

Рост австралийской модели составляет 1,82 м, что, вероятно, является причиной ее большого размера ноги. У нее – 44-ый. Однако Эль никогда не стеснялась своих ног, а однажды даже сделал их темой скетча с Джимом Брейером в программе Saturday Night Live в 1996 году.

Эль Макферсон показала свои ноги в программе Saturday Night Live

44 размер ноги также у актрис Джины Дэвис, рост которой – 1,83 м, и Гвендолин Кристи (1,91 м).

Мисси Франклин

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Мисси Франклин является обладательницей размера 45 ноги при росте 1,87м. Отец спортсменки в шутку называет ее ступни "встроенными ластами". Мисси гордится своими ногами, но не скрывает и проблем.

"Мне определенно трудно найти обувь, которая не самая лучшая, и я просто ненавижу ходить по магазинам обуви. Потому что все такое милое, но ничего никогда не подходит", – признавалась она.

У Мисси Франклин – 45 размер ноги

Ранее Фокус писал, что супермодель Эль Макферсон рассказала о своей алкогольной зависимости.