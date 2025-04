Пенсіонерку випадково закрили в супермаркеті на ніч: вона там часу не гаяла

Жінка поважного віку, яку випадково закрили в супермаркеті на всю ніч, скористалася ситуацією: пила алкоголь, курила та набрала товарів на чотиризначну суму. Інцидент стався у баварському містечку Вольфратсхаузен, розташованому приблизно за 35 км на південний захід від Мюнхена, Німеччина.

Про обставини курйозного випадку пише німецький таблоїд Bild.

Співробітники супермаркету зробили неочікуване відкриття вранці у вівторок, 1 квітня, коли відчинили магазин. Всередині торгового залу була 73-річна пенсіонерка, яка провела там усю ніч.

Нічні розваги чужим коштом

Викликані на місце події поліціянти були вражені масштабом "розваг", які жінка влаштувала між закриттям та відкриттям магазину. За інформацією поліції, старенька набила принесені із собою валізи та сумки товарами на чотиризначну суму.

"Вона випила кілька пляшок алкоголю і викурила кілька пачок сигарет вартістю близько ста євро", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Та найбільше вразило працівників те, що жінка справила природні потреби прямо у проході супермаркету. "Через це частину товарів на полицях довелося утилізувати", — додали в поліції.

Спроба втечі

Ймовірно, жінка занадто пізно зрозуміла, що її замкнули в магазині, і намагалася звідти вибратися. "Їй це не вдалося, а при спробі відчинити у дверях виникло пошкодження", – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, пенсіонерка – не нова клієнтка цього супермаркету. "Раніше вона вже проявляла активність у магазині й отримала заборону на його відвідування", — зазначили у звіті поліціянти. Крім того, жінка перебуває під наглядом.

Попри нічні пригоди, пенсіонерка виглядає відпочилою та фізично здоровою. "Медична допомога їй не знадобилася", — констатували у поліції.

Які наслідки цей інцидент матиме для жінки — наразі невідомо. Слідство встановлює всі обставини та оцінює завдані збитки.

