Вижив тільки один: зсув ґрунту в Судані вбив 1000 людей за одну мить (відео)

Зсув ґрунту в західному регіоні Дарфур знищив ціле село. Це одне з найбільш смертоносних стихійних лих у новітній історії цієї африканської країни.

Трагедія сталася в неділю в селі Тарасін у горах Марра в Центральному Дарфурі після кількох днів проливних дощів наприкінці серпня, йдеться в заяві Армії визволення Судану. Повідомляється, що загинуло ціле село, пише Reuters.

"За попередніми даними, загинули всі жителі села, кількість яких оцінюють у понад тисячу осіб. Вижила тільки одна людина", — йдеться в заяві повстанського угруповання.

Село було "повністю стерте з лиця землі", заявила група, звернувшись до ООН і міжнародних організацій щодо надання допомоги у вилученні тіл.

На кадрах, які з'явилися в соцмережах, зображена рівна місцевість між гірськими хребтами, де було село.

Трагедія сталася на тлі руйнівної громадянської війни, що охопила Судан після того, як напруженість між армією країни і воєнізованими Силами швидкої підтримки переросла у відкриті бойові дії у квітні 2023 року в столиці Хартумі та в інших частинах країни.

Більша частина регіону Дарфур, включно з горами Марра, стала практично недоступною для ООН і гуманітарних організацій через жорсткі обмеження і бойові дії між суданськими військовими і силами безпеки (RSF).

Армія визволення Судану, що базується в районі гір Марра, є одним із численних повстанських угруповань, що діють у регіонах Дарфур і Кордофан. Вона не бере участі в жодній зі сторін у війні.

Гори Марра являють собою порізаний вулканічний ланцюг, що простягнувся на 160 кілометрів на південний захід від Ель-Фашера, епіцентру бойових дій між військовими і силами безпеки (RSF). У цей район переселилося безліч людей через бойові дії в Ель-Фашері та його околицях.

Унаслідок конфлікту загинуло понад 40 000 осіб, понад 14 мільйонів були змушені покинути свої будинки, а деякі сім'ї змушені харчуватися травою у відчайдушній спробі вижити, оскільки голод охопив деякі частини країни.

За даними ООН і правозахисних організацій, цей конфлікт був відзначений жахливими злодіяннями, включно з убивствами і зґвалтуваннями на етнічному ґрунті. Міжнародний кримінальний суд заявив, що розслідує ймовірні воєнні злочини і злочини проти людяності.

Недільний зсув ґрунту став одним із найсмертоносніших стихійних лих у новітній історії Судану. Але під час сезону дощів, який триває з липня по жовтень щороку гинуть сотні суданців.

