Выжил только один: оползень в Судане убил 1000 человек за один миг (видео)

Оползень в западном регионе Дарфур уничтожил целую деревню. Это одно из самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории этой африканской страны.

Related video

Трагедия произошла в воскресенье в деревне Тарасин в горах Марра в Центральном Дарфуре после нескольких дней проливных дождей в конце августа, говорится в заявлении Армии освобождения Судана. Сообщается, что погибла целая деревня, пишет Reuters.

Оползень полностью уничтожил целую деревню в Судане

"По предварительным данным, погибло все жители деревни, число которых оценивается в более чем тысячу человек. Выжил только один человек", — говорится в заявлении повстанческой группировки.

Деревня была "полностью стерта с лица земли", заявила группа, обратившись к ООН и международным организациям по оказанию помощи в извлечении тел.

На кадрах, которые появились в соцсетях, запечатлена ровная местность между горными хребтами, где была деревня.

Оползень в Судане

Трагедия произошла на фоне разрушительной гражданской войны, охватившей Судан после того, как напряженность между армией страны и военизированными Силами быстрой поддержки переросла в открытые боевые действия в апреле 2023 года в столице Хартуме и в других частях страны.

Большая часть региона Дарфур, включая горы Марра, стала практически недоступной для ООН и гуманитарных организаций из-за жестких ограничений и боевых действий между суданскими военными и силами безопасности (RSF).

Армия освобождения Судана, базирующаяся в районе гор Марра, является одной из многочисленных повстанческих группировок, действующих в регионах Дарфур и Кордофан. Она не принимает участия ни в одной из сторон в войне.

Горы Марра представляют собой изрезанную вулканическую цепь, протянувшуюся на 160 километров к юго-западу от Эль-Фашера, эпицентра боевых действий между военными и силами безопасности (RSF). В этот район переселилось множество людей из-за боевых действий в Эль-Фашере и его окрестностях.

Оползень полностью уничтожил целую деревню Фото: Скриншот

В результате конфликта погибло более 40 000 человек, более 14 миллионов были вынуждены покинуть свои дома, а некоторые семьи вынуждены питаться травой в отчаянной попытке выжить, поскольку голод охватил некоторые части страны.

По данным ООН и правозащитных организаций, этот конфликт был отмечен чудовищными злодеяниями, включая убийства и изнасилования на этнической почве. Международный уголовный суд заявил, что расследует предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

Воскресный оползень стал одним из самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории Судана. Но во время сезона дождей, который длится с июля по октябрь ежегодно погибают сотни суданцев.

Напомним, Фокус рассказывал о самой молодой стране мира, которой является Республика Южный Судан. А также об истории этого региона.

Также стало известно, как война в Судане влияет на прочий мир. Например, на производство Coca-Cola, лекарств и косметики.