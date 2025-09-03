Проблеми з двигуном: у РФ потрапив в аварію військовий літак (фото)

ІЛ-76 здійснив аварійну посадку в красноярському аеропорту Черемшанка, скотившись зі злітно-посадкової смуги на газон.

Військовий борт, що прямував в Улан-Уде, вимушено приземлився в Черемшанці вранці 3 вересня, повідомляє росЗМІ "Борус".

Після посадки літак викотився зі злітно-посадкової смуги приблизно на 50 метрів.

Причиною аварійної посадки могла бути пожежа або відмова одного з двигунів. Про постраждалих поки що невідомо.

Відомо, що військовий борт ІЛ-76, який здійснив аварійну посадку в аеропорту Черемшанка, вилетів з аеропорту Красноярськ, який розташований поблизу, о 6:30 ранку.

Буквально через кілька хвилин після зльоту виникли проблеми з двигуном і борт почав заходити на екстрену посадку на вільний аеродром.

Аеропорт Черемшанка використовується переважно малою авіацією, його злітно-посадкова смуга могла бути занадто короткою для посадки такого літака, як ІЛ-76.

