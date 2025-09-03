Проблемы с двигателем: в РФ попал в аварию военный самолет (фото)

ИЛ-76 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту Черемшанка, скатившись со взлетно-посадочной полосы на газон.

Военный борт, направлявшийся в Улан-Удэ, вынужденно приземлился в Черемшанке утром 3 сентября, сообщает росСМИ "Борус".

После посадки самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы примерно на 50 метров.

Причиной аварийной посадки мог быть пожар, либо отказ одного из двигателей. О пострадавших пока неизвестно.

Известно, что военный борт ИЛ-76, совершивший аварийную посадку в аэропорту Черемшанка, вылетел из аэропорта Красноярск, который находится поблизости, в 6:30 утра.

Буквально через несколько минут после взлета возникли проблемы с двигателем и борт начал заходить на экстренную посадку на свободный аэродром.

Аэропорт Черемшанка используется в основном малой авиацией, его взлетно-посадочная полоса могла быть слишком короткой для посадки такого самолета, как ИЛ-76.

