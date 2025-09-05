"Зірка Смерті" із "Зоряних воєн": Lego представить найдорожчий конструктор в історії (фото)

Всесвітньо відома компанія Lego запустить у продаж найдорожчий набір під назвою "Зірка Смерті". Конструктор складається з понад 75 000 елементів і майже 40 мініфігурок.

Продавати новий набір із серії Ultimate Collector Series почнуть із 4 жовтня. Ціна іграшку дійде до $1 000. Про це повідомляють на сайті Lego.

Конструктор складається з 75 419 елементів і 38 мініфігурок, така кількість робить модель найбільшою в історії лінійки LEGO Star Wars. По суті, це точна деталізація "Зірки Смерті" з фільмів "Зоряні війни. Епізод IV. Нова надія" і "Зоряні війни. Епізод VI. Повернення джедая".

Гра відтворює основні моменти: сміттєвий прес, тронну залу імператора Палпатіна, камеру принцеси Леї, пульт управління тяговим променем, ангар із шатлом та інші.

Завдяки цьому можна відтворити поєдинок на світлових мечах між Люком Скайвоокером і Дартом Вейдером, нараду високопоставлених чинів Імперії та легендарний епізод у сміттєпресі.

Коли Хан Соло, Люк Скайвокер, Лея Органа і Чубакка намагалися врятувати принцесу, їх загнали в кут штурмовики. Героям довелося бігти сміттєпроводом і опинитися в ущільнювачі сміття, там їх мало не розчавили гідравлічні преси.

Габарити конструкції значні: висота — 52 сантиметри, ширина — 48 сантиметрів, а глибина — 38 сантиметрів. Серед мініфігурок можна побачити Люка Скайвокера, Хана Соло, Лея Органа, Дарта Вейдера, Палпатіна і двох дроїдів (роботів).

Більшими за "Зірку Смерті" є тільки чотири набори Lego: Карта світу, Титанік, Ейфелева вежа і римський Колізей.

"Зірка Смерті" виконана у вигляді вертикального розрізу, а не повної сфери. Зібраний набір можна розмістити на полиці в кімнаті і всі її елементи стануть доступні.

До появи нового конструктора найдорожчим набором Lego протягом восьми років був "Зоряні війни: Тисячолітній сокіл". Цей набір із 7541 деталі коштував $800.

