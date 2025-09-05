Поддержите нас UA
"Звезда Смерти" из "Звездных войн": Lego представит самый дорогой конструктор в истории (фото)

Новый конструктор Lego Звезда Смерти
Игра Lego воспроизводит основные моменты из двух фильмов "Звездные войны" | Фото: LEGO

Всемирно известная компания Lego запустит в продажу самый дорогой набор под названием "Звезда Смерти". Конструктор состоит из более 75 000 элементов и почти 40 минифигурок.

Продавать новый набор из серии Ultimate Collector Series начнут с 4 октября. Цена игрушку дойдет до $1 000. Об этом сообщается на сайте Lego.

Конструктор состоит из 75 419 элементов и 38 минифигурок, такое количество делает модель самой крупной в истории линейки LEGO Star Wars. По сути, это точная детализация "Звезды Смерти" из фильмов "Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда" и "Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая".

LEGO Звезда смерти набор
Игра воспроизводит основные моменты: мусорный пресс, тронный зал императора Палпатина, камеру принцессы Леи, пульт управления тяговым лучом, ангар с шаттлом и прочие.

Благодаря этому можно воссоздать поединок на световых мечах между Люком Скайуокером и Дартом Вейдером, совещание высокопоставленных чинов Империи и легендарный эпизод в мусоропрессе.

Когда Хан Соло, Люк Скайуокер, Лея Органа и Чубакка пытались спасти принцессу, их загнали в угол штурмовики. Героям пришлось бежать по мусоропроводу и оказаться в уплотнителе мусора, там их чуть не раздавили гидравлические прессы.

Габариты конструкции внушительны: высота — 52 сантиметра, ширина — 48 сантиметров, а глубина — 38 сантиметров. Среди минифигурок можно увидеть Люка Скайуокер, Хан Соло, Лея Органа, Дарта Вейдера, Палпатина и два дроида (робота).

Больше "Звезды Смерти" только четыре набора Lego: Карта мира, Титаник, Эйфелева башня и римский Колизей.

"Звезда Смерти" выполнена в виде вертикального разреза, а не полной сферы. Собранный набор можно разместить на полке в комнате и все ее элементы станут доступны.

До появления нового конструктора самым дорогим набором Lego в течение восьми лет был "Звездные войны: Тысячелетний сокол". Этот набор из 7541 детали стоил $800.

