Новый мировой рекорд: в Португалии построили гигантский город из конструктора Lego (фото)

Впечатляющий миниатюрный мир из фигурок, сложенных с помощью конструктора Lego, захватывает дух: его площадь занимает 70,614 квадратных метров. Всего для "строительства" понадобилось около 240 тысяч деталей.

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Об удивительном рекорде, установленном в Португалии, рассказали на сайте "Книги рекордов Гиннеса" 9 мая.

Португальская компания PDL — Parque dos Dinossauros da Lourinhã — взялась за установление необычного рекорда: группа людей собралась, чтобы составить из наборов популярного детского конструктора гигантский город, в котором есть практически все то, что есть в реальных человеческих городах. Им удалось достичь амбициозной цели и попасть в "Книгу рекордов Гиннеса" за самую большую диораму из кубиков Lego.

В городе из Lego есть буквально все: здесь даже воссоздано озеро, в котором обитает загадочное существо, напоминающее Лох-Несское чудовище.

Также в городе из Lego есть аэропорт, строительные краны, часовая башня в стиле Биг-Бена, мусоровозы, автомобили, паркинги, парки и многое другое. Обустроены даже пригород и сельскую местность, что превращает гигантский город в полноценный микрорайон.

Книга рекордов Гиннеса | город из конструктора Lego

В городе даже есть водоем, на котором занимаются спортом любители серфинга, а также курсируют корабли. Вокруг озера команда создателей построила пляж с лежаками, на которых отдыхают "жители" города Lego.

Книга рекордов Гиннеса | город из конструктора Lego

Команда Parque dos Dinossauros da Lourinhã также выстроила из конструктора мощную инфраструктуру. По подсчетам представителей "Книги рекордов Гиннеса", они создали 366 транспортных средств, 176 деревьев, 2328 цветов и много других деталей.

Книга рекордов Гиннеса | город из конструктора Lego

Общая площадь построенного города из Lego составляет 70,614 метров квадратных (или же более 760 квадратных футов). В общем создателям на такую работу понадобилось 239 444 деталей конструктора.

Напомним, в апреле издание The Mirror рассказало, как мужчина прожил 20 лет с деталью конструктора Lego в ухе и даже не подозревал об этом.

Также "Книга рекордов Гиннеса" рассказывала о другом рекорде с участием конструктора, когда пассажиры и экипаж круизного лайнера "построили" более 1300 корабликов из Lego.