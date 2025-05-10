Новий світовий рекорд: у Португалії збудували гігантське місто з конструктора Lego (фото)

Вражаючий мініатюрний світ із фігурок, складених за допомогою конструктора Lego, захоплює дух: його площа займає 70,614 квадратних метрів. Всього для "будівництва" знадобилося близько 240 тисяч деталей.

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Про дивовижний рекорд, встановлений у Португалії, розповіли на сайті "Книги рекордів Гіннеса" 9 травня.

Португальська компанія PDL — Parque dos Dinossauros da Lourinhã — взялася за встановлення незвичайного рекорду: група людей зібралася, аби скласти з наборів популярного дитячого конструктора гігантське місто, в якому є практично все те, що є в реальних людських містах. Їм вдалося досягти амбітної мети та потрапити у "Книгу рекордів Гіннеса" за найбільшу діораму з кубиків Lego.

У місті з Lego є буквально все: тут навіть відтворено озеро, в якому мешкає загадкова істота, яка нагадує Лох-Несське чудовисько.

Також у місті з Lego є аеропорт, будівельні крани, годинникова вежа у стилі Біг-Бена, сміттєвози, автомобілі, паркінги, парки та багато іншого. Облаштовано навіть передмістя та сільську місцевість, що перетворює гігантське місто на повноцінний мікрорайон.

Книга рекордів Гіннеса | місто з конструктора Lego

У місті навіть є водойма, на якій займаються спортом любителі серфінгу, а також курсують кораблі. Довкола озера команда творців збудувала пляж з лежаками, на яких відпочивають "мешканці" міста Lego.

Книга рекордів Гіннеса | місто з конструктора Lego

Команда Parque dos Dinossauros da Lourinhã також вибудувала з конструктора потужну інфраструктуру. За підрахунками представників "Книги рекордів Гіннеса", вони створили 366 транспортних засобів, 176 дерев, 2328 квітів та багато інших деталей.

Книга рекордів Гіннеса | місто з конструктора Lego

Загальна площа побудованого міста з Lego становить 70,614 метрів квадратних (або ж понад 760 квадратних футів). Загалом творцям на таку роботу знадобилося 239 444 деталей конструктора.

Нагадаємо, у квітні видання The Mirror розповіло, як чоловік прожив 20 років з деталлю конструктора Lego у вусі й навіть не підозрював про це.

Також "Книга рекордів Гіннеса" розповідала про інший рекорд за участі конструктора, коли пасажири та екіпаж круїзного лайнера "збудували" понад 1300 корабликів з Lego.