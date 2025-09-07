"Божий інфлюенсер" творить чудеса: Ватикан канонізував 15-річного Карло Акутіса (відео)

Папа Римський Лев XIV зарахував до лику святих Карло Акутіса, який помер у віці 15 років. Юнак отримав прізвисько "Божий інфлюенсер" за те, що використовував інтернет-технології для поширення релігії.

На месі під час канонізації на площі Святого Петра у Ватикані були присутні близько 80 тисяч осіб. Разом з Акутісом був канонізований і П'єр Джорджо Фрассаті — блаженний Католицької церкви XX століття. Про це 7 вересня повідомило видання Vaitcan News.

Глава Ватикану на честь зарахування до лику святих 15-річного юнака виголосив проповідь, у якій пов'язав свідоцтво життя нових святих із проникливістю біблійного Соломона. Понтифік у своїй промові наголосив, що найбільше багатство людини — не влада і не здоров'я, а дар Божої премудрості.

"Найбільший ризик у житті — розтратити його даремно, не слідуючи Божому задуму... Поява нових святих — це запрошення для всіх, особливо для молоді, не розтрачувати своє життя даремно, а спрямовувати його до піднесеного", — сказав папа Лев на проповіді.

Карло Акутіс: що про нього відомо

Карло Акутіс народився 1991 року в Лондоні в багатій родині. Його батько, Андреа Акутіс, працював у банку британської столиці, але більшу частину життя хлопчик прожив у Мілані, оскільки його батько згодом став головою ради директорів італійської страхової компанії.

З дитинства Карло виявляв здібності до інформатики, поєднуючи це з релігійним завзяттям. Він створив багатомовний сайт, на якому документував євхаристійні чудеса, визнані церквою. У 2006 році юнак помер від гострого лейкозу і був похований в італійському місті Ассізі.

Його тіло виставлено в скляній гробниці, де паломники можуть бачити його в повсякденному одязі — джинсах, толстовці та кросівках.

Католицька церква приписує йому два дива: зцілення бразильської дитини від вродженого захворювання підшлункової залози та одужання дівчини з Коста-Ріки після важкої черепно-мозкової травми.

Мати Карло, Антонія Сальцано, зазначає, що її син бачив "темний бік" інтернету, але прагнув використовувати технології на благо.

"Карло любив повторювати: всі народжуються оригіналами, але багато хто помирає фотокопіями. Кожен із нас особливий, у кожного є покликання, місія. Якщо ми не реалізуємо ту місію, яку Бог з вічності задумав для кожного з нас... ми ризикуємо закінчити як фотокопія когось іншого", — сказала вона.

Нагадаємо, інформація про намір Ватикану канонізувати Карла Акутіса з'явилася наприкінці листопада 2024 року. Тоді, нині покійний папа Римський Франциск заявляв, що зарахування до лику святих має відбутися 25-27 квітня 2025 року. Однак чому дата канонізації змістилася невідомо.