"Божий инфлюенсер" творит чудеса: Ватикан канонизировал 15-летнего Карло Акутиса (видео)

Папа Римский Лев XIV причислил к лику святых Карло Акутиса, скончавшегося в возрасте 15 лет. Юноша получил прозвище «Божий инфлюэнсер» за то, что использовал интернет-технологии для распространения религии.

На мессе во время канонизации на площади Святого Петра в Ватикане присутствовали около 80 тысяч человек. Вместе с Акутисом был канонизирован и Пьер Джорджо Фрассати — блаженный Католической церкви XX века. Об этом 7 сентября сообщило издание Vaitcan News.

Глава Ватикана в честь причисления к лику святых 15-летнего юноши произнес проповедь, в которой связал свидетельство жизни новых святых с проницательностью библейского Соломона. Понтифик в своей речи подчеркнул, что самое большое богатство человека – не власть и не здоровье, а дар Божьей премудрости.

"Величайший риск в жизни — растратить ее впустую, не следуя Божьему замыслу… Появление новых святых — это приглашение для всех, особенно для молодежи, не растрачивать свою жизнь попусту, а направлять ее к возвышенному", — сказал папа Лев на проповеди.

Карло Акутис: что о нем известно

Карло Акутис родился в 1991 году в Лондоне в богатой семье. Его отец, Андреа Акутис, работал в банке британской столицы, но большую часть жизни мальчик прожил в Милане, поскольку его отец впоследствии стал председателем совета директоров итальянской страховой компании.

С детства Карло проявлял способности к информатике, сочетая это с религиозным рвением. Он создал многоязычный сайт, на котором документировал евхаристические чудеса, признаваемые церковью. В 2006 году юноша скончался от острого лейкоза и был похоронен в итальянском городе Ассизи.

Его тело выставлено в стеклянной гробнице, где паломники могут видеть его в повседневной одежде — джинсах, толстовке и кроссовках.

Католическая церковь приписывает ему два чуда: исцеление бразильского ребенка от врожденного заболевания поджелудочной железы и выздоровление девушки из Коста-Рики после тяжелой черепно-мозговой травмы.

Мать Карло, Антония Сальцано, отмечает, что ее сын видел "темную сторону" интернета, но стремился использовать технологии во благо.

"Карло любил повторять: все рождаются оригиналами, но многие умирают фотокопиями. Каждый из нас особенный, у каждого есть призвание, миссия. Если мы не реализуем ту миссию, которую Бог с вечности задумал для каждого из нас… мы рискуем закончить как фотокопия кого-то другого", — сказала она.

Напомним, информация о намерении Ватикана канонизировать Карла Акутиса появилась в конце ноября 2024. Тогда, ныне покойный папа Римский Франциск заявлял, что причислению к лику святых должно состояться 25-27 апреля 2025 года. Однако почему дата канонизации сместилась неизвестно.