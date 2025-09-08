Головний редактор пропагандистського телеканала Russia Today Маргарита Симоньян хвора на рак. У неї дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, кажуть джерела.

Наразі вирішується питання про продовження роботи Симоньян в RT і розглядається варіант її звільнення. Про це повідомило джерело видання The Moscow Times.

Інші подробиці поки що невідомі. Сама пропагандистка 7 вересня на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" розповіла, що лікарі виявили в неї "страшну і важку" хворобу.

Журналістка повідомила, що на неї чекає операція і показала рукою на ліві груди. Пізніше Симоньян дала зрозуміти, що йдеться про мастектомію (операція з хірургічного видалення молочної залози, — ред.).

"Коли ми згадуємо дівчаток із "Молодої гвардії", їм відрізали груди живцем. Не так, як мені, під наркозом", — додала вона.

Варто підкреслити, що Симоньян очолює медіахолдинг "Россия сегодня", до нього входить агентство "РИА Новости" і телеканал RT. Зазначені росЗМІ є одним із ключових пропагандистських інструментів Кремля для зарубіжної аудиторії.

Бюджет RT формується за рахунок державного бюджету Росії. У 2025 році його фінансування складе 31,1 млрд рублів.

Нагадаємо, 59-річний Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян, дев'ятий місяць лежить у лікарні в комі. У квітні 2023 року він хвалив найманців ПВК "Вагнер" за вбивства мирних українців.

Служба безпеки України повідомила про підозру Симоньян у квітні 2024 року — закликала до масових убивств українських дітей.