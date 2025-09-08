Главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян больна раком. У нее очень серьезные проблемы со здоровьем, говорят источники.

Related video

Сейчас решается вопрос о продолжении работы Симоньян в RT и рассматривается вариант ее ухода. Об этом сообщил источник издания The Moscow Times.

Другие подробности пока неизвестны. Сама пропагандистка 7 сентября на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказала, что врачи выявили у нее "страшную и тяжелую" болезнь.

Журналистка сообщила, что ей предстоит операция и показала рукой на левую грудь. Позже Симоньян дала понять, что речь идет о мастэктомии (операция по хирургическому удалению молочной железы, — ред.).

"Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", им отрезали грудь живьем. Не так, как мне, под наркозом", — добавила она.

Стоит подчеркнуть, что Симоньян возглавляет медиахолдинг "Россия сегодня", в него входит агентство "РИА Новости" и телеканал RT. Указанные росСМИ являются одним из ключевых пропагандистских инструментов Кремля для зарубежной аудитории.

Бюджет RT формируется за счет государственного бюджета России. В 2025 году его финансирование составит 31,1 млрд рублей.

Напомним, 59-летний Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, девятый месяц лежит в больнице в коме. В апреле 2023 года он хвалил наемников ЧВК "Вагнер" за убийства мирных украинцев.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Симоньян в апреле 2024 года — призывала к массовым убийствам украинских детей.