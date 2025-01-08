Пережил клиническую смерть: муж пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян находится в коме

В 2023 Кеосаян хвалил "вагнеровцев" за убийство украинцев. Маргарита Симоньян попросила тех, кто любит ее мужа, молиться за него.

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Муж российской пропагандистки Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила сама Симоньян в своем Телеграмме.

"Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети", — написала Симоньян.

Она также попросила тех, кто "любит Тиграна", молиться за него.

Фото: Скриншот

Кто такой Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян — режиссер и ведущий российского телеканала "НТВ". Ему 59 лет.

Он также известный в РФ пропагандист, который в январе 2021 года угрожал Украине захватом Киева.

"Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати рано, не хочу вас расстраивать", — сказал тогда Кеосаян.

А в апреле 2023 Кеосаян похвалил "вагнеровцев" за убийство мирных украинцев. По его словам, украинцев, которые помогают своим Вооруженным силам в борьбе с ВС РФ, нужно наказывать.

Напомним, 1 апреля 2024 года СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Симоньян.

В ноябре 2023 года Симоньян раскритиковала "Мисс Вселенная Украина" и обвинила ВСУ в "убийстве детей".