Пережив клінічну смерть: чоловік пропагандистки Симоньян Тигран Кеосаян перебуває в комі

У 2023 Кеосаян хвалив "вагнерівців" за вбивство українців. Маргарита Симоньян попросила тих, хто любить її чоловіка, молитися за нього.

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Чоловік російської пропагандистки Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та наразі перебуває в комі. Про це повідомила сама Симоньян у своєму Телеграмі.

"Мій чоловік, Тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. У нього, як багато хто знає, давним-давно дуже хворе серце. Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мені, що не пишу в соцмережі", — написала Симоньян.

Вона також попросила тих, хто "любить Тиграна", молитися за нього.

Фото: Скриншот

Хто такий Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян — режисер та ведучий російського телеканалу "НТВ". Йому 59 років.

Він також відомий в РФ пропагандист, який у січні 2021 року погрожував Україні захопленням Києва.

"Я передаю всім привіт, українським товаришам, ворогам, недругам. Ми обов'язково будемо в Києві, рано чи пізно. Швидше, до речі рано, не хочу вас засмучувати", — сказав тоді Кеосаян.

А у квітні 2023 Кеосаян похвалив "вагнерівців" за вбивство мирних українців. За його словами, українців, які допомагають своїм Збройним силам в боротьбі з ЗС РФ, потрібно карати.

Нагадаємо, 1 квітня 2024 року СБУ повідомила про підозру пропагандистці Симоньян.

У листопаді 2023 Симоньян розкритикувала "Міс Всесвіт Україна" та звинуватила ЗСУ у "вбивстві дітей".