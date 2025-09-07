Симоньян диагностировали "тяжелую болезнь": российская пропагандистка готовится к операции

Маргарита Симоньян сообщила, что тяжело болеет. По ее словам, в последнюю неделю ей диагностировали "страшную тяжелую болезнь".

Главный редактор пропагандистского телеканала RT рассказала о своей болезни 7 сентября в эфире программы Владимира Соловьева на прокремлевском канале "Россия 1", отрывок из которой опубликовало российское медиа ASTRA. Она заявила, что была уверена, что не придет на эфир уже никогда.

"Лучше самой говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами, которые обязательно пойдут и просочатся через Telegram-каналы", — сказала Симоньян.

Пропагандистка не оглашала свой диагноз, однако отметила, что на следующий день им должны сделать операцию. При этом Симоньян указала на место в области груди под орденом равноапостольной княгини Ольги III степени за "сохранение традиционных ценностей", с которым она появилась в студии. По ее словам, этот орден накануне ей вручил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

"У меня завтра операция — как раз под этим орденом. И я все равно пришла, потому что патриарх сказал, что я воин, и я пришла поддержать мамочек, жен, сестер, дочерей, которые ждут своих родных и близких с фронта, мужчин, которые ждут своих боевых подруг, и всех, кто сейчас борется за здоровье своих близких", — заявила Симоньян.

Ранее Маргарита Симоньян сообщала, что в 30 лет у нее обнаружили врожденную патологию — отсутствие левой сонной артерии.

Муж Маргариты Симоньян впал в кому

Пропагандистка также напомнила, что ее муж девятый месяц лежит в больнице в коме. В августе 2025 года 59-летний муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян впал в кому после того, как пережил клиническую смерть. В апреле 2023 года он хвалил ЧВК "Вагнер" за убийства гражданских украинцев.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандистке Симоньян в апреле 2024 года из-за призывов к массовым убийствам украинских детей и агитации за ракетные обстрелы украинских городов.