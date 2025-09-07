Симоньян діагностували "тяжку хворобу": російська пропагандистка готується до операції

Маргарита Симоньян повідомила, що тяжко хворіє. За її словами, в останній тиждень їй діагностували "страшну важку хворобу".

Related video

Головна редакторка пропагандистського телеканалу RT розповіла про свою хворобу 7 вересня в ефірі програми Володимира Соловйова на прокремлівському каналі "Россия 1", уривок з якої опублікувало російське медіа ASTRA. Вона заявила, що була впевнена, що не прийде на ефір уже ніколи.

"Краще самій казати правду, ніж давати аудиторії живитися чутками, які обов'язково підуть і просочаться через Telegram-канали", — сказала Симоньян.

Пропагандистка не оголошувала свій діагноз, однак зазначила, що наступного дня їм мають зробити операцію. При цьому Симоньян вказала на місце в області грудей під орденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за "збереження традиційних цінностей", з яким вона з'явилася в студії. За її словами, цей орден напередодні їй вручив голова Російської православної церкви патріарх Кирило.

"У мене завтра операція — якраз під цим орденом. І я все одно прийшла, тому що патріарх сказав, що я воїн, і я прийшла підтримати матусь, дружин, сестер, дочок, які чекають своїх рідних і близьких з фронту, чоловіків, які чекають своїх бойових подруг, і всіх, хто зараз бореться за здоров'я своїх близьких", — заявила Симоньян.

Раніше Маргарита Симоньян повідомляла, що в 30 років у неї виявили вроджену патологію — відсутність лівої сонної артерії.

Чоловік Маргарити Симоньян впав у кому

Пропагандистка також нагадала, що її чоловік дев'ятий місяць лежить в лікарні в комі. У серпні 2025 року 59-річний чоловік Маргарити Симоньян Тигран Кеосаян впав у кому після того, яке пережив клінічну смерть. У квітні 2023 року він хвалив ПВК "Вагнер" за вбивства цивільних українців.

Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандистці Симоньян у квітні 2024 року через заклики до масових убивств українських дітей і агітацію за ракетні обстріли українських міст.