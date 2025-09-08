Справжній Декстер: хто став прототипом найвідомішого серіального вбивці

Вважається, що Педро Родрігеш Фільо з Бразилії вбив понад 100 осіб. Але завжди стверджував, що його жертвами ставали тільки наркоторговці, ґвалтівники та інші злочинці.

Цього тижня виходить фінальна серія серіалу "Декстер: Воскресіння", через майже 20 років після запуску оригінального серіалу в 2006 році. Але виявилося, що герой серіалу Декстер Морган, придуманий автором оригінального роману Джеффрі Ліндсеєм, має прототип із Бразилії, пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Декстер: Воскресіння"

Декстер Морган, якого грає Майкл С. Холл, — соціопат і психопат, який не може встояти перед спокусою вбивати, але вбиває тільки тих, хто, на його думку, на це заслуговує, — передусім убивць, згідно з "кодексом Гаррі", який йому допоміг вигадати його прийомний батько.

І хоча ця сюжетна лінія може здатися надуманою, бразильський серійний убивця, який провів за ґратами понад 40 років, стверджуючи, що вбив більше ніж 100 осіб, також сказав, що він позбавляв життя тільки тих, хто на це заслуговував.

Насправді, кажуть, що Джеффрі Ліндсей, який написав романи, що послужили основою для серіалу телеканалу Showtime "Декстер", був натхненний реальним злочинцем, який стверджував, що він такий самий месник, як і його головний герой.

А цим реальним героєм був Педро Родрігеш Філью, який народився в Санта-Ріта-ду-Сапукаї, штат Мінас-Жерайс, 29 жовтня 1954 року, якого дехто називав "ідеальним психопатом". Його офіційно визнали винним у вбивстві 71 людини, але він стверджував, що реальна кількість жертв може бути понад 100.

Педро Родрігеш Філью став прототипом Декстера Моргана Фото: Соцсети

Педро народився з переломом черепа, що, ймовірно, є наслідком побоїв, які батько завдавав його матері, коли вона була вагітною. Стверджується, що насильство тривало і після його народження. І Родрігес сам зізнавався, що відчув бажання скоїти вбивство, коли йому було всього 13 років.

Нібито він хотів убити свого кузена і навіть намагався зіштовхнути його в прес для цукрової тростини, але потім передумав і врятував його. Але вже в 14 років Педро вбив уперше. Це був заступник мера Санта-Ріта-ду-Сапука, його рідного міста. Заступник мера звільнив батька Родрігеса з роботи охоронцем у школі, звинувативши його в крадіжці їжі зі шкільної кухні.

Педро також зарізав ще одну людину — охоронця, який, на його думку, насправді вкрав їжу.

Після повідомлення про подвійне вбивство Родрігеша оголосили в розшук, тому він переїхав до Сан-Паулу. І вбивства продовжилися. Родрігеш грабував наркопритони і вбивав торговців, з якими стикався в процесі. Це призвело до того, що ЗМІ охрестили його месником і прозвали його "Педріньо Матадор", що перекладається як "Маленький милий Вбивця". Далі любовна драма, коли кохана Педро втратила дитину через наркоторговців, призвела до справжньої різанини, коли Педро знищив цілу банду.

Далі його історія обросла легендами, численні джерела стверджували, що Педро Родрігеш навіть убив свого батька, помстившись за смерть матері.

Сам Родрігеш говорив: "Я вбив свого батька у в'язниці. Я вже тоді сидів у в'язниці, я провів у в'язниці 42 роки. Я розробив ретельно продуманий план і з'явився до батька в камеру. Я поклявся помститися на труні своєї матері".

Родрігеш був заарештований за численні вбивства лише в травні 1973 року. Однак це його не зупинило.

Кажуть, що, перебуваючи за ґратами, він убив близько 47 сусідів по камері — деяких через їхні злочини, а одного, як кажуть, тому що він занадто голосно хропів. Його засудили на 120 років, але він вийшов на волю в 2007, і повернувся до в'язниці вже через чотири роки, звільнившись у 2018 році.

Педро створив канал на YouTube під назвою Pedrinho EX Matador, де говорив про злочинність, виступав проти бандитизму і, мабуть, нарікав на власні злочинні дії. У 2023 році троє невідомих застрелили Педро біля його будинку.

Попри свою злочинну діяльність, Педро Родрігеш Філью залишається популярною фігурою в Бразилії, де його вважають благородним месником. Кримінолог, який зустрічався з ним, описав його як харизматичну людину, додавши, що він був "життєрадісним, невимушеним і розумним".

Коментуючи, чому він був популярний, попри тяжкість і кількість скоєних ним злочинів, він припустив, що люди були ним зачаровані, тому що він був "відображенням нашого суспільства в країні, де тільки 10 відсотків убивств доводяться до суду".

