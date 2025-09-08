Настоящий Декстер: кто стал прототипом самого известного сериального убийцы

Считается, что Педро Родригеш Фильо из Бразилии убил более 100 человек. Но всегда утверждал, что его жертвами становились только наркоторговцы, насильники и прочие преступники.

На этой неделе выходит финальная серия сериала "Декстер: Воскрешение", спустя почти 20 лет после запуска оригинального сериала в 2006 году. Но оказалось, что герой сериала Декстер Морган, придуманный автором оригинального романа Джеффри Линдсеем, имеет прототип из Бразилии, пишет Daily Mail.

Декстер Морган, которого играет Майкл С. Холл, — социопат и психопат, который не может устоять перед соблазном убивать, но убивает только тех, кто, по его мнению, этого заслуживает, — в первую очередь убийц, согласно "кодексу Гарри", который ему помог придумать его приемный отец.

И хотя эта сюжетная линия может показаться надуманной, бразильский серийный убийца, который провел за решеткой более 40 лет, утверждая, что убил более 100 человек, также сказал, что он лишал жизни только тех, кто этого заслуживал.

На самом деле, говорят, что Джеффри Линдсей, написавший романы, послужившие основой для сериала телеканала Showtime "Декстер", был вдохновлен реальным преступником, который утверждал, что он такой же мститель, как и его главный герой.

А этим реальным героем был Педро Родригеш Филью, родившийся в Санта-Рита-ду-Сапукаи, штат Минас-Жерайс, 29 октября 1954 года, которого некоторые называли "идеальным психопатом". Он был официально признан виновным в убийстве 71 человека, но утверждал, что реальное число жертв может быть более 100.

Педро Родригеш Филью стал прототипом Декстера Моргана Фото: Соцсети

Педро родился с переломом черепа, что предположительно является следствием побоев, которые отец наносил его матери, когда она была беременной. Утверждается, что насилие продолжалось и после его рождения. И Родригес сам признавался, что почувствовал желание совершить убийство, когда ему было всего 13 лет.

Якобы он хотел убить своего кузена и даже пытался столкнуть его в пресс для сахарного тростника, но потом передумал и спас его. Но уже в 14 лет Педро убил впервые. Это был заместителем мэра Санта-Рита-ду-Сапука, его родного города. Заместитель мэра уволил отца Родригеса с работы охранником в школе, обвинив его в краже еды со школьной кухни.

Педро также зарезал еще одного человека — охранника, который, по его мнению, на самом деле украл еду.

После сообщения о двойном убийстве Родригеш был объявлен в розыск, поэтому он переехал в Сан-Паулу. И убийства продолжились. Родригеш грабил наркопритоны и убивал торговцев, с которыми сталкивался в процессе. Это привело к тому, что СМИ окрестили его мстителем и прозвали его "Педриньо Матадор", что переводится как "Маленький милый Убийца". Далее любовная драма, когда возлюбленная Педро потеряла ребенка из-за наркоторговцев, привела к настоящей резне, когда Педро уничтожил целую банду.

Далее его история обросла легендами, многочисленные источники утверждали, что Педро Родригеш даже убил своего отца, отомстив за смерть матери.

Сам Родригеш говорил: "Я убил своего отца в тюрьме. Я уже тогда сидел в тюрьме, я провел в тюрьме 42 года. Я разработал тщательно продуманный план и явился к отцу в камеру. Я поклялся отомстить на гробу своей матери".

Родригеш был арестован за многочисленные убийства лишь в мае 1973 года. Однако это его не остановило.

Говорят, что, находясь за решеткой, он убил около 47 сокамерников — некоторых из-за их преступлений, а одного, как говорят, потому что он слишком громко храпел. Его осудили на 120 лет, но он вышел на свободу в 2007, и вернулся в тюрьму уже через четыре года, освободившись в 2018 году.

Педро создал канал на YouTube под названием Pedrinho EX Matador, где говорил о преступности, выступал против бандитизма и, по-видимому, сетовал на собственные преступные действия. В 2023 году трое неизвестных застрелили Педро у его дома.

Несмотря на свою преступную деятельность, Педро Родригеш Филью остается популярной фигурой в Бразилии, где его считают благородным мстителем. Криминолог, встречавшийся с ним, описал его как харизматичного человека, добавив, что он был "жизнерадостным, непринужденным и умным".

Комментируя, почему он был популярен, несмотря на тяжесть и количество совершенных им преступлений, он предположил, что люди были им очарованы, потому что он представлял собой "отражение нашего общества в стране, где только 10 процентов убийств доводятся до суда".

