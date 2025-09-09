Протести в Непалі: мітингувальники спалили дружину колишнього прем'єр-міністра (відео)

Загинула Раджьялакшмі Чітракар, дружина колишнього прем'єр-міністра Джаланата Кханала, який обіймав посаду в 2011 році. Протестувальники замкнули її в будинку і підпалили його. Також повідомляється про напад на низку інших політиків.

Раджьялакшмі Чітракар загинула після підпалу їхнього з чоловіком будинку в Даллу. Повідомляється, що протестувальники замкнули її всередині, пише NDTV.

По всій країні підпалюють будинки політиків і чиновників

За словами джерел, її доставили в опікову лікарню Кіртіпура в критичному стані, але вона померла від отриманих травм. З нею був її син, але про його долю не повідомляють. Джаланатха Кханала, який зараз обіймає посаду старшого лідера Об'єднаної соціалістичної партії, врятували військові непальської армії.

Також протестувальники напали на ще одного колишнього прем'єр-міністра і главу Конгресу Непалу: Шер Бахадур Деубу і його дружину Ар'ю Рана, яка обіймає посаду міністра закордонних справ. Їхній будинок спалили.

Колишнього прем'єр-міністра Шер Бахадур Деубу та його дружину побили

Підпали урядових будівель і будинків високопоставлених чиновників і політиків прокотилися по всьому Непалу, у Махараджгунджі було підпалено Шитал Нівас, резиденцію президента.

Протестувальники підпалили в'язниці та поліцейські дільниці, випустивши ув'язнених, спалили офіси місцевої комуністичної партії, офіси партії Непальський конгрес, податкового управління та земельного податкового управління. Міжнародний аеропорт було закрито, рейси скасовано.

Вони закликають мера Катманду Балендра Шаха "прийти і стати їхнім лідером", але наголошують, що термін у нього тільки до 14.00 9 вересня, інакше він їм стане непотрібним.

Тим часом вирішується, чи варто вводити воєнний стан і мобілізувати армію Непалу для придушення заворушень.

Протести в Непалі — що стало причиною

Так звані протести "покоління Z" вважаються наймасовішими в сучасній історії Непалу. Вони були викликані введеною урядом забороною на Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube і X та інші великі соціальні мережі минулого тижня, якраз у той час, коли формувався інтернет-рух, спрямований проти "дітей непо" політиків і впливових діячів. За даними місцевих ЗМІ, до опівночі минулого четверга відключилися 26 платформ.

Протестувальники увірвалися в будівлю парламенту в Катманду, а поліція відповіла сльозогінним газом, гумовими кулями, водометами і, за даними правозахисної організації Amnesty International, бойовими патронами. Загинули від 19 до 22 протестувальників.

Протести в Непалі

Міністр внутрішніх справ країни подав у відставку, і наступного дня уряд зняв заборону на соціальні мережі. Уряд також створив комісію для розслідування подій у столиці. Прем'єр-міністр К.П. Шарма Олі заявив, що ескалація насильства сталася "через проникнення і наші спроби захистити деякі конституційні інститути від підпалів і вандалізму". 9 вересня він також подав у відставку.

Один із протестувальників розповів, що заборона соціальних мереж стала причиною для збору демонстрантів, але насправді в центрі уваги була ширша проблема корупції: "Ми хочемо повернути нашу країну — ми прийшли, щоб зупинити корупцію".

Політична криза в Непалі — що відомо

Непал — гімалайська країна з населенням 30 мільйонів осіб, відома своєю бурхливою політикою. Відтоді, як 2008 року після скасування 239-річної монархії після десятирічної громадянської війни країна перейшла до республіки, у ній змінилося понад десяток урядів.

Протести в Непалі називають "Протестами покоління Зет" Фото: Getty Images

Організатори стверджують, що протести, які охопили всю країну, спричинені не тільки забороною на соціальні мережі, а й відображають розчарування покоління у зв'язку з поганими економічними можливостями.

За даними Світового банку, 2024 року рівень безробіття серед молоді віком 15-24 років у Непалі становив 20,8%. Економіка Непалу сильно залежить від грошових переказів, які надсилають непальці, що проживають за кордоном. За даними Світового банку, більше третини (33,1%) ВВП Непалу припадає на особисті грошові перекази, і ця цифра неухильно зростала за останні три десятиліття.

"Усі громадяни Непалу втомилися від корупції. Уся молодь виїжджає за кордон. Тому ми хочемо захистити наших дітей і поліпшити економіку країни", — заявив один із протестувальників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про протести в Непалі і про те, що стало їхньою причиною.

Непальців масово вербували в російську армію для війни з Україною. Деякі з непальських найманців опинилися в полоні. ЗМІ стверджували, що за Росію воює близько 15 тисяч осіб.