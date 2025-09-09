Протесты в Непале: митингующие сожгли жену бывшего премьер-министра (видео)

Погибла Раджьялакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра Джаланата Кханала, который занимал пост в 2011 году. Протестующие заперли ее в доме и подожгли его. Также сообщается о нападении на ряд других политиков.

Раджьялакшми Читракар погибла после поджога их с мужем дома в Даллу. Сообщается, что протестующие заперли ее внутри, пишет NDTV.

По всей стране поджигают дома политиков и чиновников

По словам источников, ее доставили в ожоговую больницу Киртипура в критическом состоянии, но она скончалась от полученных травм. С ней был ее сын, но о его судьбе не сообщается. Джаланатха Кханала, который сейчас занимает пост старшего лидера Объединенной социалистической партии, спасли военные непальской армии.

Также протестующие напали на еще одного бывшего премьер-министра и главу Конгресса Непала: Шер Бахадур Деубу и его жену Арью Рана, которая занимает пост министра иностранных дел. Их дом сожгли.

Бывшего премьер-министра Шер Бахадур Деубу и его жену избили

Поджоги правительственных зданий и домов высокопоставленных чиновников и политиков прокатились по всему Непалу, в Махараджгундже был подожжен Шитал Нивас, резиденция президента.

Протестующие подожгли тюрьмы и полицейские участки, выпустив заключенных, сожгли офисы местной коммунистической партии, офисы партии Непальский конгресс, налогового управления и земельного налогового управления. Международный аэропорт был закрыт, рейсы отменены.

Они призывают мэра Катманду Балендра Шаха "прийти и стать их лидером", но отмечают, что срок у него только до 14.00 9 сентября, иначе он им станет не нужен.

Тем временем решается, стоит ли вводить военное положение и мобилизовать армию Непала для подавления беспорядков.

Протесты в Непале – что стало причиной

Так называемые протесты "поколения Z" считаются самыми массовыми в современной истории Непала. Они были вызваны введенным правительством запретом на Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube и X и другие крупные социальные сети на прошлой неделе, как раз в то время, когда формировалось интернет-движение, направленное против "детей непо" политиков и влиятельных деятелей. По данным местных СМИ, к полуночи в прошлый четверг отключились 26 платформ.

Протестующие ворвались в здание парламента в Катманду, а полиция ответила слезоточивым газом, резиновыми пулями, водометами и, по данным правозащитной организации Amnesty International, боевыми патронами. Погибли от 19 до 22 протестующих.

Протесты в Непале

Министр внутренних дел страны подал в отставку, и на следующий день правительство сняло запрет на социальные сети . Правительство также создало комиссию для расследования событий в столице. Премьер-министр К.П. Шарма Оли заявил, что эскалация насилия произошла "из-за проникновения и наших попыток защитить некоторые конституционные институты от поджогов и вандализма". 9 сентября он также подал в отставку.

Один из протестующих рассказал, что запрет социальных сетей послужил причиной для сбора демонстрантов, но на самом деле в центре внимания была более широкая проблема коррупции: "Мы хотим вернуть нашу страну — мы пришли, чтобы остановить коррупцию".

Политический кризис в Непале – что известно

Непал — гималайская страна с населением 30 миллионов человек, известная своей бурной политикой. С тех пор, как в 2008 году после упразднения 239-летней монархии после десятилетней гражданской войны страна перешла к республике, в ней сменилось более десятка правительств.

Протесты в Непале называют "Протестами поколения Зет" Фото: Getty Images

Организаторы утверждают, что протесты, охватившие всю страну, вызваны не только запретом на социальные сети, но и отражают разочарование поколения в связи с плохими экономическими возможностями.

По данным Всемирного банка, в 2024 году уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15–24 лет в Непале составлял 20,8%. Экономика Непала сильно зависит от денежных переводов, отправляемых непальцами, проживающими за рубежом. По данным Всемирного банка, более трети (33,1%) ВВП Непала приходится на личные денежные переводы, и эта цифра неуклонно росла за последние три десятилетия.

"Все граждане Непала устали от коррупции. Вся молодежь уезжает за границу. Поэтому мы хотим защитить наших детей и улучшить экономику страны", — заявил один из протестующих.

