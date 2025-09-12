Свинячі голови біля мечетей у Парижі: у Франції підозрюють росіян

Відрубані свинячі голови біля мечетей стали черговою провокацією, спрямованою на розпалювання внутрішньої напруженості у Франції, вважає влада Парижа. Раніше на меморіалі Голокосту з'явилися червоні відбитки рук, а стіни будинків у Парижі обмалювали зірками Давида.

Прокуратура Парижа розслідує ймовірний злочин на ґрунті ненависті, який, можливо, було спонсоровано іноземною державою, а саме Росією, пише CNN.

У Франції вважають, що свинячі голови біля мечетей з'явилися не просто так

За словами начальника поліції Парижа Лорана Нуньєса, свинячі голови, виявлені в ніч на 8 вересня біля дев'яти мечетей у Парижі та його околицях, є останнім інцидентом, що викликав ці підозри.

За даними паризької прокуратури, записи з камер відеоспостереження показали, як двоє чоловіків в'їхали в Париж і привезли голови.

Згідно із заявою, опублікованою в четвер, винними в нападі, ймовірно, є іноземці, які вже залишили Францію, а їхні дії мали "явний намір спричинити заворушення в країні".

За словами прокурорів, фермер у Нормандії продав близько 10 свинячих голів двом чоловікам, які їхали машиною з сербськими номерами, а їхню хорватську SIM-карту відстежили до франко-бельгійського кордону.

Фермер сказав, що це були "двоє іноземців, які не говорили французькою і погано говорили англійською".

Фермер, за його словами, звик продавати свинячі голови кухарям, однак продаж по 10 голів за раз — незвична справа. До того ж чоловіки клали голови просто в багажник свого автомобіля, що викликало в нього підозри.

Джерело у французькій військовій розвідці повідомило, що ці дії були "маневром проросійських кіл", але через відсутність підтримки з боку проросійських ЗМІ та інтернет-видань втручання "не спрацювало так, як передбачалося".

Одна з голів була упакована і супроводжувалася "листівкою" з помилкою Фото: Le Figaro

Інциденти сталися на тлі гострої конфронтації між Росією і Францією, водночас президент Франції Емманюель Макрон активно підтримує надання надійних гарантій безпеки Україні в рамках будь-якої потенційної мирної угоди.

Хоча Росія заперечує втручання у справи інших держав, російські державні ЗМІ полюбляють представляти європейські країни, як-от Франція, як такі, що балансують на межі анархії через такі гострі питання, як імміграція та зіткнення культур.

Начальник поліції Парижа заявив, що метою "свинячих голів" було "фактично розпалити полум'я розбрату".

Цей інцидент має разючу схожість із попередніми актами ненависті у Франції. Троє болгар підозрювалися в тому, що в травні 2024 року намалювали червоні руки на меморіалі жертвам Голокосту в Парижі. Паризький прокурор припустив, що за цим злочином стоїть Росія.

Також у Франції затримали громадянина Молдови, якого вважають натхненником нанесення близько 60 синіх зірок Давида на стіни в Парижі та його околицях. Влада розслідує можливі зв'язки з Росією.

За даними Міністерства оборони Франції, із січня 2025 року Франція стала об'єктом "безпрецедентної кампанії дезінформації, організованої проросійськими колами", включно з використанням сайтів із фейковими новинами і ботів у соціальних мережах. За словами прокурора Парижа Лори Бекко, з 2023 року влада Паризького регіону розслідувала дев'ять випадків злочинів, які, ймовірно, спонсорувалися іноземними державами.

Вона розповіла, що підозрювані вкрай мало часу проводять у Франції, іноді відправляючи докази своїх дій своїм кураторам.

Хоча попередні інциденти, спрямовані проти євреїв на тлі конфлікту в Газі, викликали резонанс, свинячі голови не справили такого ж ефекту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Росія веде масштабну і нетрадиційну війну проти Європи, зосереджуючись на диверсіях щодо критичної інфраструктури, від військових об'єктів і енергетичних мереж до комунікацій і підводних кабелів, випробовуючи стійкість європейських урядів.

А розвідка Франції виявила мережу шпигунів РФ, які викрадали військові технології.