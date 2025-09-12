Свиные головы у мечетей в Париже: во Франции подозревают россиян

Отрубленные свиные головы у мечетей стали очередной провокацией, направленной на разжигание внутренней напряженности во Франции, считают власти Парижа. Ранее на мемориале Холокоста появились красные отпечатки рук, а стены домов в Париже изрисовали звездами Давида.

Related video

Прокуратура Парижа расследует предполагаемое преступление на почве ненависти, которое, возможно, было спонсировано иностранным государством, а именно Россией, пишет CNN.

Во Франции считают, что свиные головы у мечетей появились не просто так

По словам начальника полиции Парижа Лорана Нуньеса, свиные головы, обнаруженные в ночь на 8 сентября возле девяти мечетей в Париже и его окрестностях, являются последним инцидентом, вызвавшим эти подозрения.

По данным парижской прокуратуры, записи с камер видеонаблюдения показали, как двое мужчин въехали в Париж и привезли головы.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг, виновными в нападении предположительно являются иностранцы, уже покинувшие Францию, а их действия имели "явное намерение вызвать беспорядки в стране".

По словам прокуроров, фермер в Нормандии продал около 10 свиных голов двум мужчинам, которые ехали на машине с сербскими номерами, а их хорватскую SIM-карту отследили до франко-бельгийской границе.

Фермер сказал, что это были "двое иностранцев, которые не говорили по-французски и плохо говорили по-английски".

Фермер, по его словам, привык продавать свиные головы поварам, однако продажа по 10 голов за раз — необычное дело. К тому же мужчины клали головы прямо в багажник своего автомобиля, что вызвало у него подозрения.

Источник во французской военной разведке сообщил, что эти действия были "маневром пророссийских кругов", но из-за отсутствия поддержки со стороны пророссийских СМИ и интернет-изданий вмешательство "не сработало так, как предполагалось".

Одна из голов была упакована и сопровождалась "открыткой" с ошибкой Фото: Le Figaro

Инциденты произошли на фоне острой конфронтации между Россией и Францией, при этом президент Франции Эмманюэль Макрон активно поддерживает предоставление надежных гарантий безопасности Украине в рамках любого потенциального мирного соглашения.

Хотя Россия отрицает вмешательство в дела других государств, российские государственные СМИ любят представлять европейские страны, такие как Франция, как балансирующие на грани анархии из-за таких острых вопросов, как иммиграция и столкновение культур.

Начальник полиции Парижа заявил, что целью "свиных голов" было "фактически разжечь пламя раздора".

Этот инцидент имеет поразительное сходство с предыдущими актами ненависти во Франции. Трое болгар подозревались в том, что в мае 2024 года нарисовали красные руки на мемориале жертвам Холокоста в Париже. Парижский прокурор предположил, что за этим преступлением стоит Россия.

Также во Франции был задержан гражданин Молдовы, которого считают вдохновителем нанесения около 60 синих звезд Давида на стены в Париже и его окрестностях. Власти расследуют возможные связи с Россией.

По данным Министерства обороны Франции, с января 2025 года Франция стала объектом "беспрецедентной кампании дезинформации, организованной пророссийскими кругами", включая использование сайтов с фейковыми новостями и ботов в социальных сетях. По словам прокурора Парижа Лоры Бекко, с 2023 года власти Парижского региона расследовали девять случаев преступлений, предположительно спонсируемых иностранными державами.

Она рассказала, что подозреваемые крайне мало времени проводят во Франции, иногда отправляя доказательства своих действий своим кураторам.

Хотя предыдущие инциденты, направленные против евреев на фоне конфликта в Газе вызвали резонанс, свиные головы не произвели такого же эффекта.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как Россия ведет масштабную и нетрадиционную войну против Европы, сосредотачиваясь на диверсиях в отношении критической инфраструктуры, от военных объектов и энергетических сетей до коммуникаций и подводных кабелей, испытывая устойчивость европейских правительств.

А разведка Франции обнаружила сеть шпионов РФ, которые похищали военные технологии.